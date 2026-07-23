科大內地生涉發殺人訊息　指未脫單因女性　辯方反指被告純似羔羊

科大內地生涉愚人節在社交媒體發布訊息，揚言要殺死10人，被控發送威脅殺死某人的文字罪，案件（KTCC648/2025）今（23日）在觀塘裁判法院續審。庭上早前透露，科大生被捕後曾在錄影會面稱，他希望「脫單」，但能力不足，認為問題由女性造成，因而計劃在校園內隨機捅人。



辯方律師今作盤問一名女督察時，卻形容被告「身形熊人咁大，但純似小羔羊」，女督察指這只屬憶測。辯方續指，警方曾疑被告是「精神無能力人士」，並曾叫被告母親陪同被告下調查。女督察指因被告曾情緒不穩，才叫其母來陪伴。



被告杜茂森（20歲，學生）被控「發送威脅殺死某⼈的文字」罪，指他於2025年4月1日，在香港將其明知內容為威脅殺死10名人士的信件或文字惡意送出。

身高約1.9米的被告杜茂森，被辯方形容是：身形熊人咁大，但純似小羔羊。(陳蓉攝)

被告稱未能脫單歸咎予女性

庭上早前曾播放被告的錄影會面，被告透露在遼寧大連出生。2023年來港就入讀科技大學計算機延伸人工智能學位。他指「Incel」用以形容男性，是「非自願單身」的意思。因為他希望脫單，卻能力不足，故把此情況歸咎予女性。被告表示，他已20歲卻仍然單身，自覺男性吸引力不足，與「Incel」相似。

曾言在大學開放日隨機捅人

被告在錄影會面又表示，計劃去年4月7日的大學開放日，在校園大堂隨機「持刀捅人」，要傷害30名女性及30名男性。惟他強調，僅在Discord上聲稱，並沒有實行，當天先抱怨沒有女友，又指自己是「Incel」，但其後覺得聲稱要殺人的行為大瘋狂，故退出了頻道。

認仇女令他感覺良好

就他在言論曾提到：「確保10名女子死亡，因為她們值得」，被告解釋仇女令他感覺良好；而聲稱要刺傷30名男性，則是因為感覺孤獨。他亦在另一錄影會面中聲稱，曾想過把想像中的捅人畫面變成現實，又指可能受「香港十大奇案」影響，想像殺人的畫面可釋放焦躁不安的情緒。

女督察同意被告被捕時合作

女督察鄔君瑜（音譯）今作供，她稱當日負責拘捕行動，她到達涉案單位時，因怕有危險，故叫同事敲門，被告應門後警誡下以普通話回應，她遂以普通話與他溝通，她同意被告被捕時合作，亦沒有危險性。

辯方形容被告純似小羔羊

辯方盤問時形容身高有約1.9米的被告是：「身形熊人咁大，但純似小羔羊。」鄔認為這屬主觀憶測。辯方指被告曾稱涉案言論是愚人節玩笑，又指鄔有問被告有沒有女朋友，被告當時回應沒有。鄔否認有其事。

辯方指被告當時被嚇到面青

辯方指鄔曾威嚇被告指如他不認罪，可能要坐監，不能繼續讀大學，律師指被告已「嚇到面都青」，鄔遂聲稱可為被告求情，要他：「最緊要合作。」被告答應及要求鄔幫助。鄔否認有上述事件。

無稱要律師或聯絡父母

鄔稱，她擔心被告會指使他人刪除帳號，故有指令被告不能與外界接觸，惟警員有提供電話及律師名冊予被告，惟被告沒有稱有這需要。辯方質疑被告從被捕至進行警誡錄影的多個小時，被告都沒有提出過要聯絡父母，鄔指他沒有。

被告因違反保釋條件再被捕

辯方續指，被告拘留期間，曾因精神狀態及情緒緊張，兩度被送到將軍澳醫院。鄔在辯方出示文件下確認被告曾進出醫院，並指這是被告的權利。鄔指被告其後因違反保釋條件再次被捕。

警方曾指被告是精神上無行為能力人士

辯方指。警方在4月30日向被告母親發「合適成人」身份的陪同調查通知書。鄔解釋因被告大叫及扔擲物品，認為他情緒不穩，認為他可能是「精神上無行為能力人士」，認為其母可以安撫被告，因此批准被告在其母陪同下助查。

辯方指，被告在4月9日進行錄影會面時，並沒有母親陪同。警方認為被告當時適合進行錄影會面，然而在兩個星期後，又懷疑被告是「精神上無行為能力人士」，質疑：「講都唔信啦，撼親個頭咩？」鄔回應指，根據警方當時觀察，認為發出通知書是最合適的做法。