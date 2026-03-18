科大前教員劉紅斌涉收賄案押後訊　劉涉法院內拍照或遭票控

科大時任講座教授劉紅斌涉收取任保險經紀女友人4萬元後，劉再涉向兩名負責收生事宜的職員派5千及1千利是，圖令一名申請人獲取錄讀碩士課程。教授及其女友人共被控3項貪污罪名。控方表示已準備好答辯，署理主任裁判官鍾明新應辯方申請，將案件押後至5月13日，以待檢視控方文件及給予法律意見。兩名被告准以兩萬元現金保釋，條件包括不得離開香港及不得接觸控方證人。



男被告劉紅斌上庭後，疑在法院內用電話舉機拍攝，法院保安得悉事件後報警，警方其後到場處理。據悉，劉紅斌或會因此被票控。



被告劉紅斌上庭後疑在法院內舉手機拍攝，法院保安曾報警。(陳蓉攝)

女被告林珮玲(左)。(陳蓉攝)

涉想助一名叫林正曦的人獲取錄讀碩士

被告劉紅斌（63歲，時任科大海洋科學系講座教授）及林珮玲（60歲，保險經紀），同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，指劉身為公職人員，即香港科技大學海洋科學系講座教授，在2025年3月2日至2025年5月12日期間，在香港與林串謀，使劉接受4萬元，作為劉協助林正曦獲香港科技大學 2025/2026學年理學碩士（環境健康及安全）課程取錄）的誘因或報酬。

劉另被控向講師及項目主任提供利益

劉另被控兩項向公職人員提供利益罪，指他或約於2025年5月23日在香港，向香港科技大學海洋科學系講師梁瑞宜，及項目主任麥倩儀，分別提供5千及1千元，作為她們協助林正曦獲香港科技大學 2025/2026學年理學碩士（環境健康及安全）課程取錄）的誘因或報酬。

案件編號：KTCC492/2026