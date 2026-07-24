紅霞風球｜周末多班香港西九往返內地高鐵取消　受影響目的地一覽

【一號戒備信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／一號風球／3號風球】熱帶氣旋「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）正在逼近廣東東部沿岸，港鐵今日（24日）公布，接獲內地鐵路單位通報，周六及下周日（25日及26日）多班香港西九龍站往來內地的高鐵列車將會取消，並呼籲受影響乘客可考慮改乘東鐵綫經羅湖或落馬洲前往內地；而國鐵廣州局則公布，預計下周日（26日）全部高鐵列車停運。一文看清受影響目的地。



強烈熱帶風暴紅霞7月24日下午17時集結在香港之東南偏東約820公里，中心附近最高持續風速每小時90公里…（天文台圖片）

受影響班次︰廣州南、廣州東、汕頭、廈門、福州及上海虹橋

熱帶氣旋「紅霞」即將進入南海，天文台表示，隨着紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日（25日）稍後本地風力逐漸增強，狂風驟雨增多，並視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮明午改發更高的熱帶氣旋警告信號。

港鐵今日公布，接獲內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，周六及下周日（25日及26日）多班往來香港西九龍站至內地的高鐵列車將會取消。受影響列車包括往來廣州南、廣州東、汕頭、廈門、福州及上海虹橋的部份班次。

港鐵接獲內地鐵路單位通報，明日及後日（25日及26日）多班往來香港西九龍站至內地的高鐵列車將會取消。（資料圖片）

乘客可透過12306官方網站、手機應用程式或高鐵網頁，查閱最新車次資訊。（資料圖片）

高鐵網頁、12306官網或APP可查閱最新班次資訊

港鐵呼籲乘客，可透過12306官方網站、手機應用程式或高鐵網頁，查閱最新車次資訊，並可考慮改乘東鐵綫經羅湖或落馬洲前往內地，受影響乘客可在指定日期內辦理退票。

國鐵廣州局今日公布，預計下周日（26日）全部高鐵列車停運，即屆時上述開往粵西方向的班次也將受影響。