多圖｜熱帶風暴紅霞逼近　早上驟雨現彩虹　港澳明或掛一號風球

位於南海中南部的熱帶氣旋「紅霞」正逐步增強，天文台預測會在明天（17日）中午後會進入本港800公里範圍內，屆時會考慮發出一號戒備信號。澳門氣象局亦考慮發出一號風球，並特別指出明日及後日早上正值天文大潮，內港一帶會出現水浸，提醒市民注意。 今早雨後放晴，不少市民拍攝到彩虹高掛，甚至有雙彩虹。天文台預料，明天稍後風勢增強，驟雨增多，會有狂風雷暴，海有湧浪，隨後兩、三日間中有大雨。

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料明傍晚在香港以南約750公里掠過

熱帶風暴「紅霞」在晚上8時集結西沙之東南約550公里，即香港東南偏南約980公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中南部，並逐漸增強至強烈熱帶風暴、甚至颱風級別。

「紅霞」預測會在明天日間進入本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號，澳門氣象局亦稱考慮發出一號風球。

按天文台預測移動路徑，紅霞明日料中午後進入本港800公里範圍，約傍晚在南面約750公里掠過。雖然距離香港較遠，但在東北季候風的共同效應下，明日稍後及星期五華南沿岸風勢頗大，本港將吹5級（清勁程度）東風，離岸間中達6級（強風程度），即3號風球風力。

天文台預測熱帶氣旋「紅霞」向西北移動，明日將進入本港800公里防線。（天文台網站截圖）

本港地區今晚大致多雲。天文台預料，明日短暫時間有陽光，稍後風勢增強，驟雨增多，會有狂風雷暴，海有湧浪，氣溫介乎27至32度，吹和緩至清勁偏東風，稍後離岸及高地間中吹強風。

展望本港隨後兩、三日間中有大雨。本周五風勢頗大及有湧浪，下周初仍有驟雨。