屯門南延綫｜屯門南站地基工程完成　延綫2030年前竣工　通車待定

港鐵今日（24日）交代屯門南延線的興建進度，項目由現時屯馬線的終點站屯門站向南以高架橋延伸約2.4公里至屯馬碼頭附近的屯門南站。港鐵公司項目執行主管（新界南）殷偉明稱，屯門南延綫項目維持目標2030年完工，通車日期有待公布。



港鐵7月24日交代屯門南延線的興建進度，項目由現時屯馬線的終點站屯門站向南以高架橋延伸約2.4公里至屯馬碼頭附近的屯門南站。（蘇俊希攝）

港鐵公司項目執行主管（新界南）殷偉明指出，屯門南站採用纖巧的架空車站設計，以減少佔用地面空間，車站將會有三個出口，其中一個出口將會銜接行人天橋，連接多個屋苑及商場，為附近居民提供便利。

屯門南站下半年將會進入結構建造階段

殷偉明又指出屯門南站的地下管綫改道及地基工程已大致完成，下半年將會進入結構建造階段。過去兩年，工程已將湖景路範圍內的部分地底管綫遷移和改道，已進行10多次交通改道，以騰出空間興建地基。遷移和改道的管綫總共約3.6公里長，大約相等於9個標準運動場跑道長度。

港鐵公司項目執行主管（新界南）殷偉明7月24日稱，屯門南延綫項目維持目標2030年完工，通車日期有待公布。（蘇俊希攝）

工程將會採用預製組件和現場施工的混合施工方案

殷指，工程將會採用預製組件和現場施工的混合施工方案，因地制宜。被問到會否擔心預製組件的質素，殷偉明指會利用科技及智能計時有效監控工廠的製成品，在運送過程亦會有監控，確保安裝達到標準。

屯門南站工程有三大挑戰

至於興建過程的挑戰，殷指有三個，包括車站位於狹長的湖景路，最窄的施工範圍只有約35米，而且周圍都有建築物，包括學校及屋苑。他又指地底管綫密集，有地下公用設施如水管、電纜和通訊等管綫。車站同時亦位於交通要道，施工會影響四綫行車的地區交通要道。

至於項目另一個車站「第16區站」，港鐵表示車站所重疊的泳池會在今年內拆卸完畢，然後投入工程。