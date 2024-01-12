港鐵屯門南站設計圖曝光　開放式月台引自然風　新車站注綠色元素

港鐵目前正籌建多項新鐵路項目，港鐵今（12日）披露多個新車站設計模擬圖片，大部份採用綠色建築設計，當中屯門南延綫工程下，未來的屯馬綫總站屯門南站，其位於屯門碼頭附近的湖景路月台設計有別於過去西鐵段的密封式設計，將採用開放式的島式月台設計，減少佔用路面空間，並以自然和對流風調節站內環境。



港鐵指，部份新車站會設有天窗或玻璃外牆，盡量將天然光引入室內，包括早前透露東鐵綫古洞站天窗設，以及洪水橋站大堂將採用玻璃外牆設計。



屯門南延線。(港鐵提供圖片）

港鐵表示，在籌建新鐵路項目以配合香港發展的同時，在設計、興建及營運貫徹可持續理念，現時籌建中的7個車站已獲「綠建環評」暫定金級或以上的認證，預期該些車站落

成後，每年每個車站平均碳排放將會比傳統設計的車站減少約百分之20%，即減少約900噸。每個車站減少的碳排放，亦相等於種植超過40,000棵樹。

7個車站包括已動工的東涌綫延綫的東涌東及東涌西站、屯門南延綫的屯門南及第16區站、東鐵綫古洞站及小蠔灣站，以及預計今年動工的屯馬綫洪水橋站。

屯門南站月台將採用開放式島式設計。（模擬圖片）

港鐵披露部份新車站設計模擬圖，其中位於屯門碼頭附近湖景路的屯門南站，車站採用纖巧設計，其架空月台有別於現有西鐵段的密封式設計，會採用開放式的島式月台設計，一方面減少佔用路面空間，另一方面利用湖景路自然通風走廊特色，以自然和對流風調節站內環境。

至於屯門南延綫另一個新站第16區站，據港鐵去年透露，因消防要求，其主綫及側綫之間須造防火隔牆，故未能採用對流通風設計，需設置空調系統、即沿用西鐵段的密封式月台設計。

港鐵稱，會因應個別車站條件，部份新車站設有綠化屋頂，有助降低室內溫度及舒緩熱島效應，並在可行情況下於車站屋頂加設太陽能板，將太陽能轉化為電能，供車站設施使用，包括洪水橋站在內，部分車站亦設雨水回收設備作為灌溉之用。

部份新車站則設有天窗或玻璃外牆，將天然光盡量引入室內，有助減少使用一般照明設備及節約能源。根據模擬圖，古洞站會設有天窗，洪水格站大堂則有玻璃外牆。

港鐵稱，會引入先進及環保的建築設計，個別新車站採用低轉速高風量風扇，能有效帶動大量空氣流動；新車站亦將採用高能源效益的機電設備，如發光二極體(LED)照明設備及可調節速度的自動扶手梯，可在非繁忙時間調低扶手梯速度、減低能源消耗。