動漫節｜市民批入場安排亂　苦等數小時大打蛇餅　有人嘔吐暈倒

一連五天動漫節今日（24日）開鑼，今年展覽規模為歷年最大，首度由傳統的Hall 1及Hall 3擴展至Hall 5。現場人山人海，在炎熱天氣下，市民須先在場外守候，進入會展後，又繞大圈在館內等候，「蛇餅」數層厚，進場要苦候數小時。有入場人士批評人流管制極差，排隊期間有人因侷促環境而嘔吐，甚至未入會展前已暈倒，直言「其實大家都排得好辛苦」。



有市民指，進場要苦候數小時，人潮密不透風，有人感到不適嘔吐暈低。（受訪者提供）

有市民稱歷屆最多人 排隊目睹有人暈倒嘔吐

動漫節首日開幕已大排長龍，現場實施人流管制，市民要分批入場，亦須先前往3樓Hall 3，各館亦不可回流。市民譚小姐形容，今年是她遇過最多人的一屆，但管控人流安排極差。

她表示，早上9時許已抵達會場外排隊，但需要先到3樓Hall 3等候約一小時，才能到位於一樓的Hall 1主場館正式入場。

她指，目睹有排隊人士因為侷促的環境而嘔吐，甚至在未入會展前已經有人暈倒，坦言「其實大家都排得好辛苦。」她指未料今日排隊情況混亂，無奈不能原路拆返或中途退出，期望主辦方改善人流管制。

(圖左起)A 同學與同行友人Johnson指人流管制欠佳。（何姿瑩攝）

酷熱天氣下易感翳焗 市民建議延長人龍 「蛇餅」勿太厚

不願具名的A同學指岀，進展前在會展站外連接天橋平台等候，該處通風欠佳，且空間狹窄、逼滿人潮，在酷熱天氣下容易感到翳焗，坦言「淨係企都流晒汗」。他指，過往試過由中午12時排隊，到傍晚6時才能進場，笑言「遲一分鐘就多幾百人」，建議大會將人龍延長多兩圈，令「蛇餅」不會聚集太多人群。

同行友人Johnson指，目睹有入埸人士太興奮而奔跑，混亂中更被人踢了一腳。他建議大會應提早開放進場，毋須讓大批人湧入。

有等候入場的市民指，在酷熱天氣下容易感到翳焗，坦言「淨係企都流晒汗」。（受訪者提供）

Sanrio攤檔吸引不少人搶購限量版公仔。(何姿瑩攝)

Sanrio攤檔推香港限定公仔引搶購 派籌安排混亂

場內亦有攤檔排隊安排引起不滿。Sanrio攤檔發售兩款香港限定、埃及造型及長腿百變改造系列的人氣公仔，吸引大批市民一早排隊選購。

主辦方採取派籌形式，不過情況混亂，有市民不知道全日籌號早於中午前派發完畢，即使有工作人員高舉「今日籌號已全數派完」的告示牌，攤檔外圍仍聚集數以百計的市民等候，部份人不知道已經「截龍」。

主辦方職員一度指示，傍晚六時仍有籌號派發。有排隊人士怒斥安排不當，指「排到好混亂」、「邊可能喺度等咁耐」。有市民表示，雖然成功領取籌號，但被安排至下午5點才能入場採購。

Sanrio參展商負責人其記者指，今日早上11時已經截龍，籌號採取先到先得方式，而各時段的籌號已經全數派完。被問到是否有固定籌號數目，負責人指每個時段都有一定人數，但每日名額會視乎情況調整，故未能提供確實派籌數字。

有人搶購大批貨品後，蹲在地上打包。（何姿瑩攝）