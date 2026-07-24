動漫節2026|ACGHK 5大必看點 巨型蜘蛛俠/古埃及Sanrio角色打卡位

第27屆香港動漫電玩節2026由今日(7月24日)起，一連5日於灣仔會議展覽中心正式開幕！作為歷屆規模最大的一屆，今屆活動規模全面升級，展覽總面積增加一成，並首度橫跨三個展館，Hall 3及Hall 5都將作為展覽空間及增設一個全新舞台。以下為大家整理今屆動漫節不容錯過的亮點，一文掌握今屆活動的精彩內容。



今屆展區內容極具看頭，完美結合遊戲、玩具與本地創作，除了必去的Hot Toys、Sanrio展區、爆旋陀螺X對戰區外，亦帶來ComixPop、Dig Dig Island發掘島、「創天綜合同人祭」等多項精彩活動，為動漫迷帶來更豐富的體驗。

必睇亮點1｜4.5米高蜘蛛俠還原電影經典場面

Hot Toys 為即將上映的《蜘蛛俠：英雄重生》準備了4.5米高巨型打卡位，加上會場特設的《復仇者聯盟5》新品發佈倒數計時器，Marvel粉絲必去。另外Hot Toys每年都會隨著動漫節推出多款Figure，今次就帶來了19款人偶，包括：鐵甲奇俠 Mark VII、Joker、巨大版Alien Queen等，相信亦會吸引各位電影迷朝聖。

另外，《復仇者聯盟 5:末日降臨》的人偶展品陣容，將與美國 SDCC 同步，下星期一7月27 上午 10:00 正式揭曉，屆時香港粉絲可於現場率先親睹這批矚目珍藏人偶新作。

另外，近年將版圖從美漫擴展至日本動漫及特攝的Hot Toys，今次亦推出了不少幪面超人Figure，由昭和經典Black RX，到平成最傳奇的古迦、及續作亞極陀都有，大會亦安排了角色親臨現場與各位特攝迷合照，有興趣的朋友要留意時間了。

必睇亮點2｜古埃及造型Sanrio打卡位

至於女士最愛的Sanrio，今次打卡位及全新精品亦極吸引！ 埃及主題展區放置高約2米的埃及造型Hello Kitty巨型打卡裝置，同場亦有穿着古埃及服飾的Hello Kitty、Melody、Kuromi等人氣角色可供打卡。至於Sanrio推出全新埃及主題系列商品於會場率先發售，當中包括埃及造型8吋毛公仔、毛公仔鑰匙扣、卡套、化妝袋、購物袋及電話繩，全系列商品經典可愛遇上極致神秘感，激盪出前所未有的反差萌。

+ 2

另一個於會場搶先發售的「長腿百變造型系列」，三大人氣角色Hello Kitty、My Melody及Kuromi加入豐富的潮流元素，包括甜美復古造型、偶像應援造型、法式時尚造型、皮革牛仔造型、純白婚紗造型及魔法少女造型，6 大系列一共18款，公仔造型相當有特色！

與此同時，今年特別於Hall 3加設的Sanrio characters期間限定店，展位內搜羅了逾 200 款 Sanrio characters 精美商品，雲集各種人氣商品一應俱全。不論是想與心愛的Sanrio characters同框打卡，還是想入手心水產品，都能全方位滿足粉絲的願望，必定讓Sanrio粉絲滿載而歸！

必睇亮點3｜「爆旋陀螺X」對戰專區

近年爆紅的爆旋陀螺今年強勢登陸動漫節，現場特設有對戰專區，開放予入場人士即場挑戰，無論是資深玩家還是新手都能投入熱血對戰。

除了有得對決，亦展出了《爆旋陀螺X》系列新品，以及歷代經典陀螺。當中最多人留意的，自然是首度可現場細眼細賞的「新世紀福音戰士」及「超人迪加」聯乘特別版。以

另外，除了讓玩家們對戰，今次更迎來《爆旋陀螺X FWD富衛保險盃》總決賽 ，由早前於合和中心初賽晉級的4強選手同場競技，爭奪最終冠軍，必定掀起全場最熱血的對決時刻。

必睇亮點4｜Pokémon 集換式卡牌遊戲區

Pokémon 集換式卡牌遊戲首次進駐，特設寶可夢卡牌投影拍照區。此外，現場更會進行卡牌教學體驗活動「New Trainer Journey」，歡迎各位訓練家入場體驗卡牌對戰，一同入坑。

同時Bushiroad帶來多款人氣卡牌，並設有精品及扭蛋專區。經典卡牌遊戲《遊戲王！》亦設有1.7米爆框卡牌、巨型卡牆打卡區，場面壯觀。

必睇亮點5｜羚邦展區集合多個人氣IP

羚邦展區今年於動漫節帶來多個人氣IP限定企劃。去年熱賣的原創 linku 人氣 IP 角色盲盒再度登場，趣味性十足的 linku 公仔雙手及頭部設有磁石，可與其他公仔手牽手。今年更推出一系列全新 linku 主題設計的生活精品及服飾，包括立牌、鎖匙扣、襟章及 T 恤等，把動漫融入生活細節中。

另外，《排球少年!!》、《咒術迴戰》等人氣 IP 亦推出全新周邊商品。展區亦特設抽卡機區及多款福袋可供購買，不能錯過。