發展局項目辦成立5年批114大型項目　城中學舍接38申請涉9100宿位

發展局表示，發展局轄下的項目促進辦事處自2020年12月成立以來，一直積極促進及協調各大發展項目，至今年5月，已有114個項目辦監察的項目取得相關的規劃、契約修訂或換地，以及建築圖則或上蓋工程開展同意書的申請批准。局方又指，截至今年6月底，教育局已接獲40宗城中學舍計劃的正式申請，預計可提供9,100個宿位，當中38宗已獲確認符合計劃資格。其中四個學生宿舍可於今年9月前落成。



項目辦協調各相關部門審批北部都會區以外的大型項目，包括清水灣道住宅項目。（相片由發展商提供）

項目辦協調各相關部門審批北部都會區以外的大型項目，包括柴灣道住宅項目。（相片由發展商提供）

項目辦協調各相關部門審批北部都會區以外的大型項目，包括加路連山道商業項目。（相片由發展商提供）

2020年12月的項目辦主要聚焦三大工作範疇，包括加快大型項目審批程序、推動學生宿舍發展，以及支援受政府項目影響而需覓地重置的棕地作業經營者。

監察及跟進北部都會區以外的大型項目

在加快大型項目審批程序方面，項目辦聚焦監察及跟進北部都會區以外的大型項目，包括500個單位或以上的住宅項目及樓面面積達10萬平方米或以上的商業發展項目、產業發展項目，以及其他具策略意義或獲政策支持而需快速審批的發展項目，確保審批流程暢順，避免不必要延誤。

自項目辦成立至今年5月，已有114個由項目辦監察的項目取得相關的規劃、契約修訂或換地，以及建築圖則或上蓋工程開展同意書的申請批准。

截至今年6月底，教育局已接獲40宗城中學舍計劃的正式申請，預計可提供多達9,100個宿位，當中38宗已獲確認符合計劃資格。圖為改裝後的學生宿舍「越舍」。（發展局網頁圖片）

截至今年6月底，教育局已接獲40宗城中學舍計劃的正式申請，預計可提供多達9,100個宿位，當中38宗已獲確認符合計劃資格。圖為改裝後的學生宿舍「越舍」。（發展局網頁圖片）

四個「城中學舍」九月前落成

發展局與教育局去年七月推出「城中學舍計劃」，就發展管制程序拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資及私營方式改建商廈或興建學生宿舍。截至今年6月底，教育局共接獲40宗申請，預計可提供約9,100個宿位，已有38宗已獲確認符合計劃資格，當中四個可於今年九月前落成。

截至今年4月，項目辦協助約130個業務經營者就重置業務取得規劃許可，涉及約102公頃重置用地，並協助75個經營者成功申請地契豁免書。圖為一個鐵倉新遷至的露天用地。（發展局網頁圖片）

截至今年4月，項目辦協助約130個業務經營者就重置業務取得規劃許可，涉及約102公頃重置用地，並協助75個經營者成功申請地契豁免書。圖為一個鐵倉新遷至的露天用地。（發展局網頁圖片）

支援棕地作業者重置 助130經營者重置

另外，為配合推進北都發展，政府需收回包括現有棕地在內的土地，並以「金錢補償與協調服務並行」的政策方針支援受影響的棕地作業者。截至今年4月，項目辦協助約130個業務經營者就重置業務取得規劃許可，涉及約102公頃重置用地，並協助75個經營者成功申請地契豁免書。

發展局表示，當局將繼續採取「促進者」思維，加強跨部門協作和增加透明度，務求令發展程序更順暢，推動香港更長遠發展。