白石角站｜區議會關注造價　發展局稱量入為出：現階段言之尚早

發屋局今日（10日）向大埔區議會交代白石角站綜合發展項目，多位議員關注車站造價及能否如期落成，發展局首席助理秘書長區頴恩指，現階段提供項目估價「言之尚早」。她重申，項目以「量入為岀」為主，審視財務按排後會向公眾交代，並確保在2033年落成通車。



鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間，將興建行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園與嘉熙等私樓區，亦將興建行人隧道，接駁到正正在白石角站旁邊的新屋苑。（葉志明攝）

羅曉楓建議撥融資利潤興建民生設施

白石角站發展項目已四度延期，大埔南區議員羅曉楓擔心項目重新選址後會拖延工程進度，詢問當局在哪方面工作做了專案規劃 。他建議盡快進行前期工作，例如車站設計、收地及土地勘探等，壓縮工程時間，務求令項目如期落成。

大埔區議員羅曉楓關注白石角車站及其配套設施造價（何姿瑩攝）

羅曉楓又表示，公眾非常關注車站與其他基建的造價，指項目計劃採用「物業發展權」模式融資，雖然能免卻動用公帑，但據初步估算涉及的兩幅地皮價值達約60億元。他指出，香港寸金尺土，土地資源珍貴，而車站作為公共基礎設施，公眾有權知悉其造價。他建議，假如日後融資產生龐大溢價，可以通過區議會及立法會要求港鐵或相關發展商透過公私營合作模式，分岀部分利潤興建民生配套措施。

發展局：集齊綜合評估後才能掌握發展參數

發展局首席助理秘書長區頴恩表示，即將就項目展開詳細的設計規劃，待集齊所有綜合評估報告後，局方才能掌握發展參數，現階段提供項目估價「言之尚早」 。她強調，整個發展項目由多個不同部分組成，最終能夠興建哪些民生配套，須先審視財務按排才能下定案，屆時會向公眾交代詳盡的報告。

發展局首席助理秘書長區頴恩表示現階段估價「言之尚早」（何姿瑩攝）

她又表示，港鐵公司作為營運方已初步審視兩幅用地的融資可行性。她強調，項目以「量入為出」為主，希望在有限資源下找到平衡位，盡量滿足各方需求。

梅少峰倡定期向公眾通報工程進度

地區委員會界別區議員梅少峰指，當房屋陸續落成，居住人口將迎來增長，然而，目前的工程報告並未見有康樂配套設施規劃，他直言此情況「唔係咁理想」，擔憂社區承載力無法跟上人口升幅。另外，他建議當局建立定期通報機制，每半年或七個月向公眾提交一次進度報告，讓市民清晰掌握工程的最新走勢。

民建聯議員梅少峰在大埔區議會上發言（何姿瑩攝）

大埔區另一名地區委員會界別區議員黃偉憧則查詢會否於換地條款加入設置社區設施，並關注會否設獨立監察機制監督項目能否如期完成，並匯報收地進度。

區頴恩承認現時白石角區內設施確實存在不足，居民須乘搭交通工具外出，才能享用基本的社區資源，為此，政府承諾日後會考慮增建更多公共設施。不過，她強調白石角作為大埔區的一部分，相關配套不能單獨來看， 要一併考慮整個大埔區的規劃。

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大埔北區議員胡綽謙指港鐵有兩塊用地作融資，擔心港鐵會先發展用地再發展白石角，查問合約條款中會否限制港鐵先將資源人力投放在興建白石角站，再慢慢發展附近地段。區頴恩指已經確立白石角站會在2033年或之前完成興建，做到「先建站、後建樓」的原則，換言之用，建樓時間必然在2033年後。