青年節推動正向思維、創新　陳國基：額外推出約130項青年新措施

2026「青年節@HK」今日（28日）在青年廣場賽馬會青立方舉行啟動禮，政務司司長陳國基有出席活動。青年節的主題為「正向思維」、「推動創新」及「啟發創意」，陳國基提到活動由青年發展委員會轄下的「青年節行動小組」匯聚社會各界的力量，籌辦各項活動。



政府已經落實2022年推出的《青年發展藍圖》中超過160項具體行動，並因應社會發展和青年需要，額外推出約130項新措施。



陳國基出席啟動禮。（政府新聞網）

陳國基指出今年的活動涵蓋藝術文化、知識交流、生涯規劃、創新創業和運動等多個範疇，項目多元豐富，動靜兼備，切合不同青年的學習需要和興趣嗜好，並鼓勵青年踴躍參與今年青年節的活動。

陳國基鼓勵青年踴躍參加各項活動。（政府新聞處）

賽馬會撥捐1.5億支持青年廣場改造計劃

陳表示，舉行啟動禮的民青局賽馬會青立方是行政長官2024年《施政報告》提出的項目之一。他表示空間去年底完成翻新，已經成為受青年朋友歡迎的聚腳點，而一樓的體育及多用途設施的改造工程亦會在今年年底完成。

陳又提及過去三年，每屆青年節的活動數目和參與人數都持續增長，去年青年節舉辦了超過200項活動，吸引逾25萬人次參與。他又特別感謝賽馬會慈善信託基金的支持，除了每年出資支持「青年節」活動，亦撥捐1.5億元，支持青年廣場改造計劃。

陳國基出席啟動禮。（政府新聞網）

陳國基：活動配合國家「十五五」規劃

陳國基又提到今年是國家「十五五」規劃開局之年，政府正制定第一份香港五年規劃。他表示，政府會以《藍圖》為基礎，緊扣國家「十五五」規劃，致力培育青年成為愛國愛港、具備世界視野及正向思維的新一代，讓他們成為「一國兩制」的可靠接班人。

他又表示，政府着力裝備青年人，提升他們的能力和才幹，例如為青年提供更多參與國際組織實習及國際會議的機會，擴闊他們的國際視野和建立大局觀，亦有全新的傳媒專題內地實習計劃，為就讀傳理系的青年提供到內地大型傳媒機構實習的機會。