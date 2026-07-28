內地循環科技公司萬物新生首設香港門店　與京東合作推回購服務

環保回收是全球大趨勢，投資推廣署今（28日）宣布，內地領先的二手消費電子產品交易及服務平台萬物新生（愛回收）集團，在荃灣開設其首家在港門店。



萬物新生針對回購的手機，自主研發了數據清除系統，並已獲得國際權威機構資產處置與資訊安全聯盟認證。透過多次數據擦寫與覆蓋，該系統實現可追溯與高效徹底的數據清除流程，從源頭杜絕數據惡意恢復，全方位保障用戶的私隱與數據安全。



投資推廣署署長劉凱旋（右三）、萬物新生創始人兼首席執行官陳雪峰（左三）、萬物新生戰略及國際業務負責人紀子𤄙（左二）、香港國際通訊電子商貿會會長謝偉燦（右二）、投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟（右一）和投資推廣署消費品牌及款待總裁黃思敏（左一）於門店開幕典禮合照。（政府新聞處圖片）

投資推廣署表示，萬物新生的平台核心在於一套以人工智能驅動的專有技術。其自助工具讓顧客可於數分鐘內完成產品質檢、估值及出售；同時，透過集團在內地龐大設施網絡累積的診斷數據，實現高精準度的等級判定。配合標準化的數碼身分識別系統，平台確保品質、瑕疵可溯源及跨境產品交易的效率與安全性。

與京東Mall合作推電子產品一站式回購服務

首店開幕獲大型零售商京東Mall香港簽署合作備忘錄支持。在此合作框架下，集團將在其店內推出電子產品一站式回購服務，方便顧客出售二手裝置或通過以舊換新購置新機。

店員向投資推廣署署長劉凱旋（左）展示店內的萬物新生手機回購平台。（政府新聞處圖片）

投資推廣署署長：是次業務擴展彰顯香港出海跳板優勢

投資推廣署署長劉凱旋表示，作為在普通法制度下運行的國際投資及貿易樞紐，香港不僅是融資引擎，更是創新意念的理想試驗場，樂見萬物新生及京東集團兩家投資推廣署的客戶，並肩合作推動可持續創新。是次業務擴展正好彰顯香港作為出海跳板的優勢，協助具綠色抱負的內地及海外企業拓展國際市場。

投資推廣署署長劉凱旋（左二）、萬物新生創始人兼首席執行官陳雪峰（左一）、萬物新生戰略及國際業務負責人紀子瀟（左三）、投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟（右二）、京東五星電器集團華南區3C業務負責人許元春（右三）和京東MALL香港灣仔店負責人曾輝（右一）在簽署儀式合照。（政府新聞處圖片）

萬物新生創始人：香港是布局海外供應鏈與品牌國際化核心樞紐

萬物新生創始人兼首席執行官陳雪峰表示，全球循環經濟產業正迎來發展窗口期，香港是萬物新生布局海外供應鏈與品牌國際化的核心樞紐。依託「業務、能力、品牌」三線出海戰略，萬物新生將長期積累的標準化、自動化技術及供應鏈能力輸出海外，為全球用戶提供高品質的循環回收與二手消費服務。

署方指，根據國際數據資訊預測，到2027年，全球二手智能手機市場規模將突破4.3億部，市場價值接近1,100億美元。展望未來，萬物新生計劃以香港及迪拜「雙樞紐」為基地推進國際化發展戰略，將其「從回收到零售」的完整生態系統拓展至東南亞、中東、西亞及北非市場。