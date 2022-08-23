立法會議員參觀屯門環保回收設施　謝展寰：努力實現「零廢堆填」

環境及生態局局長謝展寰今日（23日）陪同李惟宏、簡慧敏、陳沛良、洪雯、黃元山、林振昇、吳傑莊及林筱魯等8位立法會議員，參觀環保署轄下的廢物處理及資源回收設施，並介紹局方及部門在推動地區減廢回收和建設更多轉廢為能、轉廢為材的政策和工作。



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立法會議員參觀屯門的廢物處理及資源回收設施

8名立法會議員參觀了環保署的社區回收網絡「綠在區區」其中一個「回收環保站」—「綠在屯門」，親身體驗以物聯網技術構建的智能回收系統，包括收集塑膠飲料容器的逆向自動售貨機（入樽機）、「綠綠賞」電子積分計劃、智能磅及自助禮物機等。一眾議員亦有到訪位於屯門曾咀的園林廢物回收中心Y．PARK「林．區」，及將廢物轉化成能源的大型設施T‧PARK「源．區」。

環保署的社區回收網絡「綠在區區」目前已覆蓋約八成的單棟樓宇，在全港18區設立了超過160個公共回收點，包括11個「回收環保站」，32個「回收便利點」，以及超過120個以街站形式定時定點運作的「回收流動點」，統一接收八類常見的回收物。為配合垃圾收費的推行，環保署計劃持續擴展社區回收網絡與外展服務，支援和便利居住於不同類型處所的市民實踐源頭分類及乾淨回收。

環境及生態局局長謝展寰。(資料圖片)

謝展寰：將繼續發展轉廢為能設施

謝展寰表示，環境及生態局將繼續發展轉廢為能設施，以逐步取代由堆填區處理都市固體廢物，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。