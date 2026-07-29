鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目　包括印洲塘及沙螺洞

鄉郊保育資助計劃秘書處今日（29日）公布鄉郊保育諮詢委員會在最新一輪申請共批出六個資助計劃項目，包括文化復興項目和研究活動項目，涉及金額約1.8千萬元。



鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目，包括大埔沙螺洞。（資料圖片）

今次申請為計劃的第11輪，項目包括2個文化復興項目和4個研究活動項目，文化復興項目期望透過在印洲塘一帶，推展嶄新而具深度的文化生態遊活動，並展現區內獨特的文化資產和綠色旅遊景點，以促進鄉郊復育。研究活動項目則聚焦沙螺洞（又寫為沙羅洞），包括一項全面性的文化遺產研究及3項分別以水文監測網絡、水文地貌測繪及水文模型為主題的研究。項目將為沙螺洞的水資源管理、生境保育及生物多樣性提供科學數據支援，有助政府制定精準而具成本效益的保育行動方案，並協助規劃可持續發展的文化及生態旅遊。

鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目，包括大埔沙螺洞。（資料圖片）

鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目，包括大埔沙螺洞。（資料圖片）

鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目，包括大埔沙螺洞。（資料圖片）

鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目，包括大埔沙螺洞。（資料圖片）

鄉郊保育資助計劃新一輪申請批出6個項目，包括大埔沙螺洞。（資料圖片）

資助計劃至今共推出11輪申請，涉及63個獲批項目，總資助金額約3.58億元，所有申請均由環境及生態局局長擔任主席的委員會詳細審視及考慮，支援本地非牟利機構推展自然生態、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的鄉郊保育及復育工作。

委員會早前批出新一輪沙螺洞積極生境保育項目的招標工作，已按照政府既定的採購和招標程序完成，並已於今年5月1日展開，以加強保育沙螺洞的生物多樣性。