鄉郊保育資助計劃首批項目撥款二千萬元　包括沙羅洞、大浪西灣

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，不少市民都紛紛到郊野公園或鄉郊遠足遊玩。環境局局長黃錦星今日（20日）表示，政府去年年中成立的鄉郊保育諮詢委員會，早前已完成審議首批「鄉郊保育資助計劃」的申請項目，批出資助額共逾2,200萬元，相關偏遠鄉郊包括大埔沙羅洞及西貢西灣地區推行項目。 黃錦星指，期待往後會有更多申請項目，覆蓋更多偏遠鄉郊地區，可支持更多本地「桃花源」的復育復耕。

黃錦星今日發表網誌，形容船灣郊野公園外的荔枝窩古村一帶如「再世桃花源」，並交代鄉郊保育辦公室工作。他指鄉郊辦優先推行深化荔枝窩的鄉郊復育，以及大埔沙羅洞的生態保育工作，作為先導試點。頭一兩年間，具體工作已有三方面的初步進展，包括環境改善工程、人文資源保育及鄉郊保育資助計劃。

在環境改善方面，黃稱鄉郊辦在荔枝窩及沙羅洞修復已破損的步道或河堤，亦提升公共衛生間及污水處理質素等，希望可惠及村民及遊人。另外，自去年第三季起，鄉郊辦舉辦多項文化活動，如田野考察、工作坊及講座，介紹客家傳統文化及荔枝窩一帶特色等，在荔枝窩的傳統節日如太平清醮等，亦有協助舉辦。鄉郊辦亦利用社交媒體等作進一步推廣，宣傳偏遠鄉郊的人文資源。

黃錦星表示，去年10月鄉郊辦推出「鄉郊保育資助計劃」，為非牟利機構提供資助，支持在偏遠鄉郊進行與村民協作項目，涵蓋自然保育、活化建築及復育鄉郊文化等項目。委員會早前已完成審議首批鄉郊保育資助計劃的申請項目，有兩個項目獲資助，批出資助額共逾2,200萬元。

黃認為鄉郊辦正積累經驗，與村民、社會各界人士及相關政府部門繼續協作，亦進行所需的勘察及研究，尋求創新而適切的解難方案，為偏遠鄉郊長遠的復育及可持續發展提供專屬而綜合的機制和資源。他希望「在抗疫的日子，以及往後的歲月，大家多支持及了解鄉郊辦的工作，並可走訪相關偏遠鄉郊地區」。