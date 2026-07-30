民政總署新例規定酒店須置防煙頭套　事前欠諮詢　今與業界開會

在大埔宏福苑大火後，政府部門加強防火措施，民政事務總署7月1日向全港酒店及賓館業持牌人發出新要求，必須自當日起配置足夠數量的防煙頭套（又稱「火災逃生用過濾式自救呼吸器」），以提升火警安全保障水平，但設一年寬限期。香港餐旅業協會及酒店業主聯會均指當局事前未有作出諮詢，據了解，有關業界今日（30日）會與民政事務總署開會商議。



消防處今年1月在社交媒體發放短片，教導如何使用防煙頭套。（消防處Facebook影片截圖）

消防處今年1月在社交媒體發放短片，教導如何使用防煙頭套。（消防處Facebook影片截圖）

消防處今年1月在社交媒體發放短片，教導如何使用防煙頭套。（消防處Facebook影片截圖）

民政總署：酒店及賓館住客通常不熟悉處所佈局 識別逃生路線

民政事務總署在7月1日發給全港酒店及賓館業持牌人的通函中指出，酒店及賓館為旅客短期住宿地方，火警發生時他們可能正在睡覺，通常不熟悉處所佈局，可能在充滿煙霧的環境下，難識別最合適逃生路線，田此在火警安全方面存在高風險。署方引述消防處稱，引入防煙頭套「能對現有火警安全安排作出有意義的提升」。

總署表示，吸入煙霧仍然是建築物火警中造成傷亡的主要原因之一，濃煙和有毒燃燒物會迅速削弱視野和呼吸能力，即使在設有適當消防裝置及逃生路線情況，亦會阻礙疏散。防煙頭套旨在於緊急疏散時間担短暫的呼吸防護，以抵禦煙霧及有毒氣體，防煙頭套一航能提供約15至30分鐘關鍵防護時段，以助逃生。

須在每間客房提供最高容許入住人數防煙頭套

按新規定，酒店及賓館須在每間客房，提供足夠量的防煙頭套，以涵蓋該房間的最高容許入住人數；又在員工工作區域，包括大堂、辦公室、廚房等提供足夠數量的防煙頭套。頭套必須符合國家標準或其他同等標準，並建議選用防護時間不少於30分鐘的型號。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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梁熙：餐旅業協會全力支持設置防煙頭套要求

香港餐旅業協會主席梁熙日前在Facebook撰文表示，該會全力支持設置防煙頭套要求，認為措施切合保障市民及旅客的安全及利益，回應大眾對防火意識日益提升的需求，會向會員講解並全力配合。

梁熙表示，防煙頭套的效用已有具體案例印證,「今年5月慈樂邨火警中，一名居民臨危不亂，立即戴上防煙頭套，最終成功逃生。」他指這一事件充分顯示防煙頭套在危急時刻的關鍵作用，為市民提供了信心，也為業界提供了明確的安全方向，而酒店及賓館作為旅客的臨時居所，更有責任提供完善的防火配套。