慈樂邨火｜街坊親述逃生記　消防教四字訣「開拔套拉」用防煙頭套

慈雲山慈樂邨樂誠樓昨晚（16日）發生火警，至少150人疏散；起火單位戶主懷疑屋內萬能插蘇短路肇禍，家貓不幸喪命。有居於起火樓層的居民透露，因宏福苑事件而購入火警專用逃生面罩，但濃煙漸攻入屋、身體不適，隨即參考宏福苑倖存者冼婆婆的做法，及時驅散屋內煙霧，得以絕處逢生。



消防處今日（17日）在社交平台上載影片，邀請居民鄭太分享逃生過程，她憶述不慎扯爛了兒子預先準備的防煙頭套，幸及時用濕毛巾塞住門罅自救，有驚無險。防煙頭套能有效過濾毒煙，消防處教路「開、拔、套、拉」四字訣並定期檢查，關鍵時刻才能發揮作用。

昨晚（16日）慈樂邨失火，消防處邀請街坊鄭太太親述使用防煙頭套的經過。（消防處facebook）

高級消防隊長胡成昌稱，昨晚慈樂邨發生火警，超過150名居民在火警鐘響起後，疏散到安全的地方，消防處邀請到鄭太太親述當時的逃生經過。

鄭太表示，昨天在房間裡寫字，後來聽到外面的走廊非常嘈吵，於是和丈夫開門查看。然而，一看到走廊充滿濃煙，便立刻把門關上。此時，他們想起兒子之前買了兩個防煙面罩，於是便一人拿一個準備拆開使用。

鄭太續稱，但因爲當時心情太緊張，不小心把自己的面罩扯爛了，丈夫則順利戴上防煙面罩，並走向防煙門。他到達防煙門後，告訴她視線和空氣已經很清晰，接着他便前往安全的地方等待。至於自己，則獨自返回屋內，找出毛巾弄濕，然後塞住門縫，等待消防員前來營救。

消防處提醒，要在信譽良好的商店選購符合國家標準及3C認證的防煙面罩，其有效防護時間以30分鐘為最理想。（消防處facebook）

消防處提醒市民有關防煙面罩的小知識：

第一：應在信譽良好的商店選購符合國家標準及3C認證的防煙面罩，其有效防護時間以30分鐘為最理想。此外，面罩分為成人和兒童尺寸，購買時請務必根據家人的需要來選購。如果情況允許，不妨在全家人的基本分量之外，多買幾個放在家裡備用，這樣便更有保障。

第二：面罩應擺放在方便取用的位置，例如床頭附近或大門口周邊。同時要遠離易燃及具腐蝕性的物品，並需定期檢查包裝是否有破損或已經過期。

第三：用口訣與練習： 請記緊「開、拔、套、拉」的使用口訣。大家可以預先與家人一同練習，平時熟習操作步驟，逃生時就不會因過度緊張而無法正確使用。

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消防處續指，防煙面罩屬於一次性用品，只要拆開過就必須棄置。即使沒有接觸過濃煙，也絕對不能重複使用。」

消防處提醒，要記緊「開、拔、套、拉」的使用口訣，市民可以預先與家人一同練習，平時熟習操作步驟，逃生時就不會因過度緊張而無法正確使用。（消防處facebook）

胡成昌表示，在逃生時，市民都需要根據現場情況隨機應變。如果發現走廊或樓梯充滿濃煙，請立即改變逃生路線，或者返回單位等待救援，切勿冒險衝入濃煙之中。如果決定留守單位，請關好大門，並用濕毛巾或膠紙封住門縫，以防止濃煙湧入。同時，請致電 999 求助，清楚說出你所在的單位，並在窗邊揮動顏色鮮艷的毛巾或衣物，讓消防人員知道你所在的位置。

消防處日常會透過社交平台、派發宣傳單張、舉辦開放日等活動，介紹防災應急的小知識。大家記得多加留意，並記熟處方提供的各種口訣。在危急關頭，這些知識往往能夠救人自救。

去年，消防處一共向市民派發了3,036套「防火三寶（滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器）」；今年，處方計劃將「防火三寶」升級為加添防煙頭套的「防災應急包」，並增加派發數量，目標是向市民派發5,400套「防災應急包」，即每區300套。

消防處提醒大眾，防煙頭套能有效過濾毒煙，但日常必須熟記「開、拔、套、拉」四大使用口訣並定期檢查，關鍵時刻才能發揮作用。（左朗星攝）

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高級消防隊長胡成昌稱，昨晚慈樂邨發生火警，超過150名居民在火警鐘響起後，疏散到安全的地方。（消防處facebook）

消防處日常會透過社交平台、派發宣傳單張、舉辦開放日等活動，介紹防災應急的小知識。大家記得多加留意，並記熟處方提供的各種口訣。在危急關頭，這些知識往往能夠救人自救。(facebook消防處）

網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。（慈雲山資訊交流 / Kevin Lui）

火警發生於昨日（16日）晚上7時47分，警方接獲多個報案，指慈樂邨樂誠樓一單位起火，據報有衣物焚燒。消防到場動用搜救隊灌救，約32分鐘後將火救熄；據報有居民走到天台待救，亦有人報稱被困其他單位需要協助。現場約150人疏散，一名七旬老婦胸口痛，需登上救護車接受治理，最終毋須送院。

網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。警方正調查事件。現場可見，有居民赤腳或攜同寵物逃生；另有婦人受驚過度，有消防員上前安撫。現場消息指，初步懷疑涉事單位的睡房內，有插蘇短路起火，一隻貓命喪當場，單位戶主母子在場助查。

有居於起火樓層的居民，因宏福苑事件購入火警專用的逃生面罩。（梁偉權攝）