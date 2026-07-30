朗豪坊老鼠｜食環署發消除蟲鼠通知　揭有食店垃圾桶未蓋好變養鼠

有網民昨日發現朗豪坊扶手處有老鼠出沒，食環署今晚（30日）表示，今早得悉有關商場有鼠隻出沒後，隨即派員巡視商場的公用地方和食物業處所，其間發現鼠跡及假天花有孔洞，另有一持牌食物業處所的食物室內有垃圾桶未有妥善蓋好，使老鼠容易進出，情況並不理想。



署方已向朗豪坊發出消除蟲鼠通知，規定旺角朗豪坊的物業管理負責人在8月6日前，採取所需步驟，除去可致鼠患的事物，否則會遭檢控。



昨日有網民發現，朗豪坊扶手處有老鼠出沒。（Threads@yiiq.o9）

昨日有網民發現，朗豪坊扶手處有老鼠出沒。（Threads@yiiq.o9）

朗豪坊要求食環署檢視及跟進外圍街道環境衞生情況

朗豪坊今早回覆查詢時指，事發後已即時安排清潔及消毒相關公眾區域，並已安排滅蟲公司於周三（29日）商場關門後進行檢查及消毒。朗豪坊又指已聯絡食環署，要求檢視及跟進朗豪坊外圍街道的環境衞生情況。

食環署今晚（30日）表示，規定旺角朗豪坊的物業管理負責人在8月6日前，採取所需步驟，除去可致鼠患的事物，否則會遭檢控。（陳葦慈攝）

已向商場物業管理負責人和員工提供防鼠滅鼠建議

食環署表示，署方人員已向該商場的物業管理負責人和員工作出衞生教育及提供防鼠滅鼠建議，包括應備有並落實有效的防治蟲鼠措施，並提醒他們須時刻注意個人、食物和環境衞生。發言人強調，私人處所的業權人或佔用人有責任清理其處所內的蟲鼠；私人處所負責人必須切實履行其法定責。

食環署指，會密切留意旺角朗豪坊的衞生情況，以保持環境衞生及保障公眾健康。若發現有處所衞生情況欠佳、未有妥善處理食物或垃圾，或有可能引致鼠患，署方會根據實際情況，按《公眾衞生及市政條例》及其附屬法例採取適當執法行動，以保障公眾健康。

朗豪坊稱已聯絡食環署，要求檢視及跟進朗豪坊外圍街道的環境衞生情況。（資料圖片）

半年向旺角區發10張消除蟲鼠通知 並發122張定額罰款通知書

食環署指，就旺角區而言，食環署過往半年共發出10張法定消除蟲鼠通知，並在該商場一帶向違反清潔法例的人士共發出122張定額罰款通知書。除在區內公眾地方進行日常清潔和防治鼠患工作外，食環署早已加強有關商場附近公眾地方的潔淨工作及防鼠措施，包括增加附近後巷的捕鼠器和鼠餌盒等，並增加後巷清潔和巡查頻次，以提升防治鼠患工作的成效。