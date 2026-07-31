貓迷博覽會｜暴雨無阻貓奴為主子掃貨　有貓迷豪花9千元買貓零食

「貓迷博覽會2026」於今日（31日）起一連三日，在灣仔會議展覽中心舉行，首日開幕即遇上連場暴雨，天文台更於早上11時05分發出紅色暴雨警告信號，惟無阻眾多貓奴入場為主子掃貨，人頭湧湧，不少貓奴更帶同主子出巡，現場喵聲四起。



縱使近日天氣不穩，或會影響人流及銷情，但有不少參展商都表示不太擔心，會增加網上宣傳，有展商更指已有顧客到店消費約9,000元為主子買貓零食。另有貓奴表示入場為兩隻貓主子買「罐罐」和玩具，十分疏爽，笑說「貓貓吃得比我好。」



貓迷博覽會2026開幕遇上連場暴雨，仍無阻眾多貓奴入場為主子掃貨，現場人頭湧湧。(楊凱力攝)

貓迷博覽會2026開幕遇上連場暴雨，仍無阻眾多貓奴入場為主子掃貨，現場人頭湧湧。(楊凱力攝)

「貓迷博覽會2026」由展覽集團主辦，今日起一連三日在灣仔會議展覽中心舉行。今年規模再升級，有超過 400 個展位、185 個展商參與。

雖然開幕首日遇上天公不造美，整日連場暴雨，天文台於接近中午時間更先後發出黃雨及紅雨警告信號，但仍無阻一眾貓奴帶同貓主子前來遊覽打卡的心情，更有大批貓奴專程入場為主子掃貨。現場人頭湧湧，多個展商攤位都擠滿人流，多人拿起貓罐頭和寵物零食，在收銀處排隊付款。

貓迷博覽會2026開幕遇上連場暴雨，仍無阻眾多貓奴入場為主子掃貨，有展商攤位現排隊付款人龍。(楊凱力攝)

現場有不少貓迷都為主子掃貨。(楊凱力攝)

現場有不少貓迷都為主子掃貨買寵物零食。(楊凱力攝)

現場有不少貓迷都為主子選購心水產品。(楊凱力攝)

貓奴帶兩主子入場斥資掃「罐罐」與玩具：貓貓吃得比我好

其中貓奴黃先生帶同兩隻名為「喵喵」（MEOW）及「香香」的貓咪入場，買了一些寵物玩具和貓罐頭。他不諱言，平日花費在貓主子的「伙食」，較自己的餐飲消費更多，平均每個月為貓主子花費約3,000至4,000元，主要購買魚油及維生素等。他說，吃一份三文治也不過18元，惟貓罐頭每罐約28元，形容「貓貓吃得比我好」，但他補充，貓咪吃得健康，或能省點醫療費。

「貓迷博覽會2026」由7月31日起一連三日在灣仔香港會議展覽中心舉行。（李可榆攝）

參展商Pet Pet Shop負責人Bernard帶同兩隻貓貓來開工，他視貓貓為兒女。（Pet Pet Shop FB圖片）

參展商無懼暴雨影響銷情 指產品好定能吸客

參展商Pet Pet Shop負責人 Bernard今次參展第10年，他形容很多貓迷對寵物零食的質素講求愈來愈高，所以有不少貓迷前來為主子入貨，就算近日天氣不穩，他仍不太擔心影響人流和銷情。他表示過往即使打風大雨，只要產品好、場地氣氛開心，貓主一樣會到場。他更指今日也有顧客到該攤位消費了約9,000元，主要購買貓零食。另有參展商指今日遇上暴雨，人流的確較去年減少，但也不太憂心影響生意，暫不會提早減價促銷，惟會在網上加強宣傳。

貓迷博覽會由展覽集團主辦，一連三日（7月31日至8月2日）在灣仔香港會議展覽中心展覽廳 3BCD 舉行。（李可榆攝）