6馬來西亞人來港電騙判囚　管理「貓池」10日騙587萬　囚40至53月

6名馬來西亞人2024年以旅客身份來港後，協助操作俗稱「貓池」（Modem Pool）的電話數據機作詐騙（DCCC 1583/2025），並在10日內騙取43人587萬元。案情指，組織利用大量身份證資料登記本港電話卡，騙徒在海外每日平均撥出8500通電話。6男早前認罪，求情稱為搵快錢來港，不知涉及犯罪。區域法院法官郭偉健今（29日）判刑，不接納被告不知犯法，指本案是組織嚴密的跨境罪案，斥被告意圖破壞本港的保安工作，判6人入獄40至53個月。



6名被告依次為：TERENCE CHIONG MEV LEONG（28歲）、SIA WEI JUN（23歲）、DIONG JUN HAO（31歲）、FUI HEE CEAN（28歲）、LEONG WEN XUAN（22歲）及LU JUN WEN（36歲），他們全部承認一項串謀詐騙罪。

區域法院。(黃浩謙攝)

被告們在馬國任小販侍應司機等工作

法官郭偉健引述被告背景，6人在被捕前約兩個月以旅客簽證來港，他們原本在馬國從事的士司機、侍應和小販等，聲稱因經濟壓力來港「搵快錢」，事前不知涉詐騙。

官指被告必然知道在從事電騙活動

郭官同意沒證據顯示被告有參與致電或收款，但認為被告必定知道自己從事電騙活動，亦知道有同夥行騙，若無被告協助管理「貓池」詐騙便不能成事，被告罪責嚴重，必須重罰，除被告認罪外無其他減刑因素，另因電騙案猖獗接受控方加刑申請，最終判6人入獄40至53個月。

在貓池中心測試電話卡

案情指，6名被告以馬來西亞旅客身份入境，負責在涉案4個單位操作「貓池」中心及測試電話卡，被告的通訊紀錄顯示有詐騙範本、大量身份證資料等，有訊息提及偽造身份證資料。調查顯示，涉案的新蒲崗及牛頭角的4個工廠及住宅單位，均由另一名馬國人租用，單位內有碎紙機，有4.6萬張使用過的電話卡被銷毀。首被告稱他管理「貓池」可獲1.5萬元報酬。

43名事主被騙587萬

在案發的10日內，該中心共撥出8.5萬通電話，均由境外人士遙距撥出。騙徒會發訊息指受害人的微信保單將被取消，要求對方過數。本案43名受害人合共被騙走587萬港元，年齡介乎20至81歲。