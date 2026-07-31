政府收緊受養人資助學額政策　87專才子女認為不公　提覆核被駁回

政府於2025年收緊持受養人簽證的學生，若想申請本地資助大學學位課程，需居港滿2年，規定自2028/2029年度起，須居港滿兩年。政策亦設過度安排，若準備在2027/28年入學的學生，居港要求降至1年。惟87名透過高才通或優才計劃來港的父母，指這政策打亂他們子女的升學安排，認為政策不合理並涉歧視，早前申請司法覆核(HCAL 2434/2025)。法官高浩文今(31日)下判辭，認為過渡安排並非不合理，亦不涉歧視，駁回家長們的申請，並下令他們支付訟費。



87名學生的父母均高才通或優才計劃來港

申請人為87名學生，全部由他們的家長代表，答辯人為教育局局長。該87名學生父母，均是透過高才通計劃或優才計劃等來港，該些學生則持受養人簽證，並都在海外或內地修讀高考課程，或美國大學的先修課程，計劃於2027年完成高中課程後，於2027/2028學年申請香港的專上課程。

87名申請人的父母向高等法院申請司法覆核敗訴。(黃浩謙攝)

指政策公布後難找本地學額

政府於去年7月31日公布收緊有關申請門檻，該些持受養人簽證人士，須居港兩年，方可享本地生學費資助，規定將於2028/2029學年起實行。政府亦設過渡安排，若將會在2027/2028學年入學的人，只須居港滿1年。本案的87名申請人稱這過渡安排對他們造成影響，其家長曾向本地學校查詢，因政府公布修訂時，已接近2025/2026年學年開始，令他們難找本地學額。他們認為這政策不公，且存在歧視，因而提出司法覆核。

受養人亦須在港建立緊密聯繫

法官高浩文在判辭指，受養人簽證的原意，是讓受養人來港與家人一同生活，學生亦須在港建立真實、緊密和長期的聯繫，方符合資格享有香港資助大學學額。

只有4人提證據稱轉學困難

法官指新政策下，學生無疑或會遇上轉學困難，惟87名申請人中，只有4人提交證據，難裁決大部份申請人都面臨轉學困難，而眾申請人並非挑戰整項政策，或其核心方向，只是質疑居港滿1年的限制。

教育是重要資源 本地生留港貢獻機會大

法官指，教育是香港公共開支重要的一環，資助學額屬有限資源，本地生留港貢獻的機會較大。但87名申請人均不是在港居住和讀書的學生，他們質疑居港一年限制不合理，其門檻非常高。

或對部份人的轉學帶來困難但未造成重大不利

政府修訂這政策時，已聆聽不同意見，並考慮各種方案及作出平衡。即使或對一些人的轉學帶來困難，但未造成重大不利，法庭應避免對一小部份人較為嚴苛，便判定政策不合理，同時亦認為申請人未能證明他們受到歧視，故駁回他們的覆核，並認為申請人需支付訟費。