87專才計劃來港人士子女　指專上資助學額新安排不公　官月內裁決

教育局去年7月底修訂資助專上課程學額和資助申請資格，各類透過人才計劃來港定居的人士，其子女須居港兩年，方可享本地生學費資助，相關規定將於2028/2029學年起實行。政府亦設過渡安排，即在2027/2028學年的居港規定設為1年。87名受過度安排影響的專才子女，指過度安排對他們造成影響，他們由家長代為申請司法覆核，高等法院今(2日)進行聆訊。申請方指新政策公布時已近新學期，學生難以在港就學前滿足入學前居港1年的規定，教育局的律師卻指，料在2027/2028學年將有6000持受養人簽證的並適齡入大學的人，相關政策有迫切性。法官稱本月內有裁決。



87名以受養人身份欲申請本地大學的人士，就教育局的新政策，向高等法院申請司法覆核。(黃浩謙攝)

87子女由其家長代表入稟

申請人為87名學生，由其家長代表，答辯人為教育局局長。該87名學生的父母，均是透過高才通計劃或優才計劃等來港定居，該些學生則持有受養人簽證。他們在海外或內地，就讀高考課程或美國大學先修課程，計劃於2027年完成高中課程後，於2027/2028學年申請香港的專上課程。

新規定須居港兩年方可享本地生學費資助

根據早前的政策，持有受養人簽證的人士，可享本地生資助入讀香港的大學。政府於去年7月31日公布收緊有關申請門檻，該些人士須居港兩年，方可享本地生學費資助，相關規定將於2028/2029學年起實行。

申請人指政府公布政策後難找學額

此外，政府亦設立過渡安排，即在2027/2028學年的居港規定設為1年。因此，本案的87名申請人稱這過渡安排對他們造成影響，其家長曾向本地學校查詢，因政府公布修訂時，已接近2025/2026年學年開始，該些本地學校難以提供學額。

認為政策是想確現有受養人能不受新政策影響

申請方指，新政策於2028/2029學年起才實行，並設立過渡安排，目的是要確保現時持有受養人簽證的人士，可跟從新規定。惟涉案學生接近不可能在港找到學額，因此該過渡安排違反政策原意，屬不合理。

教育局稱內地來港就讀學生增加政策有迫切性

教育局回應指，新政策的原意是為了得到該些資助的學生，在香港建立本地的聯繫。此外，內地來港就讀大學的學生人數日益增加。根據政府估算，2027/2028學年將有6000名持有受養人簽證的人士，適齡入讀大學，因此相關政策有迫切性。

案件編號：HCAL2434/2025