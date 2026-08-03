希愈胚胎組織調亂｜大馬籍女員工圖謊言冚錯　涉詐騙已回國被通緝

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂事件，人類生殖科技管理局上月7日公布事件至今約一個月後有突破性發展。



據了解，調查指向一名在「希愈生殖醫學中心」工作的馬來西亞籍女員工，她負責從相關胚胎抽取相關樣本，然後交往中大檢驗，初步懷疑她在抽取樣本時出錯，並企圖以謊言蓋過錯失。據知，警方曾於上月下旬會見該員工了解及調查，並錄取警誡口供，而她翌日離港返回馬來西亞後向僱主請辭。



警方回覆指，經初步調查將有關案件列作「詐騙」，交有組織罪案及三合會調查科跟進，正通緝一名在逃人士。



中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本出錯事故，人類生殖科技管理局上月7日公布事件後翌日中心沒有營業。（資料圖片/林振華攝）

提供人工受孕服務的「希愈生殖醫學中心」7月7日被揭其送往中大診斷中心的9個胚胎活檢樣本中，有8個樣本不屬原父母。

7月下旬錄警誡口供後翌日離港返大馬 料案件與人類胚胎販賣無關

據了解，該中心一名馬來西亞籍女員工在抽取樣本時出錯，並企圖瞞騙，在7月下旬錄取警誡口供後翌日離港，已返回馬來西亞，現正被通緝。案件列作「詐騙」處理，料與人類胚胎販賣無關。

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本出錯事故，人類生殖科技管理局上月7日公布事件後翌日中心沒有營業。（資料圖片/林振華攝）

就「希愈生殖醫學中心」事件，人類生殖科技管理局上周三（7月29日）曾回覆《香港01》指，已將有關個案轉交警方進一步跟進，人類生殖科技管理局已指示「希愈生殖醫學中心」主動聯絡有關客戶跟進及提供協助。

人類生殖科技管理局禁「希愈」14項服務 限制將維持至完成調查後

人類生殖科技管理局稱，在警方及管理局調查期間，已向該中心施加牌照限制，即只保留該中心17項可提供的治療服務的其中3項，有關限制將維持至管理局及警方完成調查後，管理局再就該中心牌照狀況作檢討。