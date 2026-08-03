河背水塘排洪打卡｜7月雨量較平均值高一倍　11個水塘存水量100%

昨日（8月2日）網上流傳一段短片，顯示有一對行山客於元朗河背水塘打卡熱點「S型水壩」排洪期間，爬梯至接近洪水的危險地方打卡。今年7月總雨量達790.3毫米，比平均值高出一倍，截至上周六（8月1日）全港17個水塘中，已有11個達100%滿，需要排洪，所以到水塘遊覽人士須注意安全，不要走入危險區域。



有行山客於元朗河背水塘排洪期間，爬梯至接近水壩底部的排洪危險地方打卡。（網絡片段）

元朗河背水塘排洪時，水壩底部的洪水湍急。（網絡片段）

一對行山男走到河背水塘水壩底部 在排洪打卡

影片開始時，一名男子已走到河背水塘水壩底部位置，與水壩排洪洪水十分接近，期間一名同行的女子亦爬梯。拍片女子見狀大叫「唔好落去（水壩）喇，好危險啊」。

兩人疑未聽見，未有停下動作。女子在爬梯間，更張開手臂伸手「擺pose」靠近洪水，另外兩名疑同行的友人在欄桿旁，拿着手機幫替該對男女打卡拍照。此時拍片女子再次反問「排緊洪㗎大佬，你哋走入去（水壩）唔驚呀？一陣沖咗唔知去邊啊」。惟兩人懶理勸喻，繼續打卡拍照。影片最後拍攝水壩下方水道情況，可見大量水流猶如激流般湧出。暫未知片段拍攝日期。

水務署：會加強巡查 研究增設智能監控系統

水務署表示，跟就影片嚴肅跟進，並展開調查，如有足夠證據，會諮詢律政司意見並提出檢控。署方已在集水區和水塘附近豎立警告牌，提醒郊遊人士切勿擅自進入水務設施，會加強巡查，根據條例執法；同時將研究增設智能監控系統，進一步提升水務設施的保安水平。

2026年8月1日，大雨中的大潭水塘。（Kevin Chan拍攝及提供／Facebook專頁香港行山風景攝影會圖片）

2026年8月1日，大雨中的大潭水塘。（Kevin Chan拍攝及提供／Facebook專頁香港行山風景攝影會圖片）

2026年8月1日，大雨中的大潭水塘。（Kevin Chan拍攝及提供／Facebook專頁香港行山風景攝影會圖片）

7月總雨量達790.3毫米 6、16及26日三日雨量最多

根據天文台數據，整個7月只有四日沒下雨，總雨量達790.3毫米，其中7月26日達109.2毫米，7月16日錄得86.2毫米，7月6日也有72.9毫米，另有三日也錄得接近70毫米雨量。

數字與1991至2020年7月雨量平均值的385.8毫米相比，足足升了一倍有多。6月雨量也達600.5毫米，較1991至2020年6月雨量平均值高約20%。本港歷來總雨量最高的月份是2008年6月，達1,346.1毫米。

17個水塘有11個達100%滿 包括「打卡熱點」大潭上水塘

在水塘飽和時，多餘的雨水便會自然溢出或透過設施排出。而根據水務署網站8月1日的數字，全港17個水塘中，已有11個達100%滿，包括「打卡熱點」的大潭上水塘，該處設有一條行人橋，遠離壩底，可以較安全觀看水壩排洪。這意味水塘未來數日仍需排洪，所以到水塘遊覽人士須注意安全。