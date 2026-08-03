希愈胚胎組織調亂｜警通緝大馬員工　管理局確認無胚胎誤植入人體

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility），被揭發兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂事件。距離事件公布一個月後再有最新進展，據了解一名馬來西亞籍女員工疑抽取樣本時出錯，並企圖以謊言蓋過錯失，錄取警誡口供後已離港。



「希愈生殖醫學中心」今日（3日）確認，事發後有員工突然離職，已即時向調查部門通報情況，並重申已為事件中兩對受影響夫婦完成基因覆核，結果確認完全吻合，其他客戶存放中心的胚胎及配子樣本檢查亦無異常。



人類生殖科技管理局亦指，正繼續就事件進行詳細調查，目前沒有證據顯示事件由污染或過程中的程序違規引起，但事件可能涉及人為因素。管理局確認，事件中並沒有任何胚胎被混淆或被錯誤植入人體。



中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本出錯事故，人類生殖科技管理局上月7日公布事件後翌日中心沒有營業。（資料圖片/林振華攝）

提供人工受孕服務的「希愈生殖醫學中心」，7月初被揭其送往中文大學診斷中心的9個胚胎活檢樣本中，有8個樣本不屬原父母。

警方將案列詐騙 通緝負責抽取樣本馬來西亞籍女員工

據了解，調查指向一名在「希愈生殖醫學中心」工作的馬來西亞籍女員工，她負責從相關胚胎抽取相關樣本，然後交往中大檢驗。初步懷疑她在抽取樣本時出錯，並企圖以謊言蓋過錯失。據知，警方曾於上月下旬會見該員工了解及調查，並錄取警誡口供，而她翌日離港返回馬來西亞後向僱主請辭。

警方表示，經初步調查將有關案件列作「詐騙」，交有組織罪案及三合會調查科跟進，正通緝一名在逃人士。

希愈：確認事發後有員工突然離職 再次深表歉意

「希愈生殖醫學中心」確認，事件發生後有員工突然離職，已即時向調查部門通報情況。中心將繼續配合衞生署及人類生殖科技管理局的跟進調查，並會在適當時候向公眾作出進一步交代。

中心指，對事件為受影響客戶及公眾帶來的困擾，再次深表歉意。中心已就事件進行詳細檢視，並全面加強流程管理，以防止同類事件再次發生。

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）今年5月發生兩宗人工受孕胚胎活檢組織樣本出錯事故，人類生殖科技管理局上月7日公布事件後翌日中心沒有營業。（資料圖片/林振華攝）

衞生署：中心已交調查報告 改善胚胎活檢組織樣本處理及儲存安排

衞生署確認，中心已於7月29日提交調查報告，內容涵蓋即時矯正措施及長期改善方案。根據報告，衞生署留意到中心已修訂須呈報事件的程序及表格，以確保日後依規定呈報；並已改善胚胎活檢組織樣本的處理及儲存安排。

衞生署正審視報告及改善措施，如發現其他違反牌照條件或《日間醫療中心實務守則》之情況，將採取進一步規管行動。

人類生殖科技管理局暫停中心14項治療服務 直至調查完成

人類生殖科技管理局表示，將繼續全力配合警方的調查工作，擛了解警方現正通緝一名涉事中心的員工。局方指，較早時已暫停涉事中心可提供的14項治療服務，僅准許該中心提供三項與配子或胚胎儲存有關的服務，直至調查工作完成。