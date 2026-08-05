JUPAS放榜｜董之英貧困生未獲派港大教育　擬日後讀教育文憑圓夢

JUPAS大學聯招今日（5日）放榜，馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學應屆DSE中學文憑試考生郭梓冲，在綜援家庭長大，他努力上進，考獲最佳六科27分的佳績，並透過「校長推薦計劃」取得香港大學理學士課程有條件取錄。



他本希望入讀港大教育系，未來成為一名數學或物理教師。正式遴選結果今公布，結果獲派港大理學士課程學位。雖然期望落空，但他說不感失望，日後會再修讀教育文憑（PGDE）「圓夢」。他寄語同路人不要被眼前的挫折打沉，每個人都有能力追尋所想之事。



郭梓冲對未能入讀心儀學科不感失望。（黃學潤攝）

需分擔家務及照顧輕度弱智幼弟 在摺枱上溫習

郭梓冲這6年的中學生活卻殊不容易，父母平日靠做散工維持家庭生計。在四兄弟中排行第三的他，一名兄長患有自閉症，幼弟則有輕度弱智。他平日不僅要分擔家務，還要負責接送弟弟到特殊學校上課。

他每天放學後都會參與學校補課，回到家時已是黃昏，但他仍堅持每天至少做完一套舊試題卷。由於家中人口眾多，他習慣在房間、關上門，在狹窄的摺枱上專注溫習。

郭梓冲考獲最佳六科27分佳績。（黃學潤攝）

冀未來做中學教師 教學生「每個人有能力追尋自己想要嘅嘢」

聯招放榜，梓冲未能入讀心儀的港大教育系，但他說不感失望，「我本來都係覺得博一博」，結果沒有影響他希望成為教師的決心。

他希望未來在中學任教數學，希望成為如同班主任一樣的教師，指引學生的路、成為他們的明燈。他續指，最希望學生明白的道理——「（學生）自己的潛質，唔應該被任何嘢所限制住，每個人都絕對有能力追尋自己想要嘅嘢」。

郭梓冲考獲最佳六科27分佳績，數理是其強項。（黃學潤攝）

在入讀大學前的最後一個暑假，梓冲形容放榜後「成個人都輕鬆咗」，有更多時間會與朋友相約去玩。除此之外，他每個星期有兩天會到補習社工作，教導小學生溫習，希望賺取外快，「可能之後返學都過得寬裕啲」。

籲同路人勿被眼前挫折打沉：一年後諗返係唔重要

梓冲說，不會以重考文憑試的方式再考港大教育系，他打算在畢業後修讀教育文憑，走向最終目標。他希望鼓勵暫未能達成理想的同路人，不要被眼前的事打沉，「呢啲嘢只不過係𠵱家𠵱刻好重要，𠵱家𠵱刻可能好大挫折，可能你一年後諗返，你會覺得𠵱樣嘢係唔重要」。