DSE｜貧困生照顧輕度智障弟考獲佳績　望成為老師助「下一個我」

DSE香港中學文憑試本周三（15日）放榜，馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學的應屆考生郭梓冲，考獲最佳六科27分的佳績，榮膺全校之冠。然而，這六年中學路對他而言殊不容易。



梓冲出身綜援家庭，家境拮据，兄長確診自閉症，弟弟則患有輕度智力障礙。面對重重難關，他始終保持樂觀，一邊兼顧家務與照顧胞弟，一邊刻苦奮進，終於在逆境中一飛沖天。他堅信所有的考驗都成就了今天的自己，未來期盼能投身教育界，幫助「下一個我」，並勉勵背景相似的莘莘學子：「只要堅持落去，才可以令我哋追求更加多。」



郭梓冲的家境令其學習路上困難重重，但他深信有上天的考驗才能成就今天的他。（黃學潤攝）

梓冲的父母平日靠做散工維持家庭生計，養育四名兒子，因家境貧困需領取綜援。在四兄弟中排行第三的梓冲，其一名兄長患有自閉症，幼弟則有輕度弱智。由於成長環境艱難，梓冲童年時曾入住保良局宿舍，平日不僅要分擔家務，還要負責接送弟弟到特殊學校上課。但家庭背景卻從未阻礙他求學的決心，其堅毅與努力終助他在文憑試中突圍而出。

日做一套舊試題卷 摺檯上奮鬥

為了備戰DSE，梓冲每天放學後都會參與學校補課，回到家時已是黃昏。即便如此，他仍堅持每天至少做完一套舊試題卷。由於家中人口眾多，他習慣在房間、關上門，在狹窄的摺檯上專注溫習。

基於經濟條件，他無法像同齡人般在放學後直奔補習社，或在周末參加五花八門的興趣班。他深知輕度弱智的弟弟更需要照顧，因此只要在自己能力範圍之內，他從不向家人抱怨或施加壓力。他心中始終懷揣着信念：「我覺得最後都係要望住DSE呢條路走，衝過呢一兩年，可能就會到終點啦。」

郭梓冲考獲最佳六科27分佳績，數理是其強項，其中數學必修部份、延伸部份M1和物理科均取得5**佳績。（黃學潤攝）

透過「校長推薦計劃」取得港大理學院有條件取錄

梓冲放榜前，已透過「校長推薦計劃」取得香港大學理學院的有條件取錄，而他最心儀的科目則是港大教育系。由於自身數理能力較強，他立志未來成為一名數學或物理老師。

最終，他在今屆文憑試考獲最佳六科27分成績，其中數學必修部份、延伸部份M1和物理科均取得5**佳績。當看到數學科奪得最佳成績，他心情激動，馬上計算總分，確定分數足夠入讀心儀學科後，懸着的心終於放下。而他最擔心的中文科，亦順利達標，考獲大學入學門檻的第3級。

梓冲去年在弟弟生日那天一起到海洋公園慶祝。（受訪者提供）

感激母親默默支持 盼以陪伴報答母恩

這段路走來不易，梓沖感激母親在背後默默付出的溫暖支持。雖然媽媽學識不高，不太懂字，也不了解文憑試的機制，但在他挑燈夜讀的備考日子，總會用行動表達關懷，不時走進房間關心他的學習進度，「識唔識呀？溫成點啊？夠唔夠錢買嘢食呀？」這些溫暖的瞬間令梓冲感動不已。

梓沖收到成績單後，便致電母親報喜，「其實我考到幾高分，我都有大學讀啊」，電話那頭的媽媽亦激動不已。

接下來的日子，梓冲希望以陪伴報答親恩，「因為考DSE嘅時間，令到陪佢嘅時間少咗，希望可以用呢個暑假，同埋大學嘅時間，陪佢多啲，多啲同屋企人一齊出去玩，一齊出去食飯。」同時，他也渴望多抽時間陪伴弟弟，多帶他到戶外走走，藉此培養他與外界交流的興趣，訓練其社交能力。

黃攸杰校長（左）形容梓冲是一個十分懂事的小孩，令他深深體會到教育不只是教導出色的學生。（黃學潤攝）

受班主任關懷長大 望成為老師「以生命影響生命」

另一名在梓沖學業路上舉足輕重的人，是班主任張嘉慧老師。她一直默默關注梓沖的家庭狀況，持續給予關懷與引導，更鼓勵他參與司儀訓練以建立自信。梓沖笑言班主任「由細睇到我大」，並真摯地致謝：「真係好多謝佢，如果唔係佢，我可能會做咗一個匿埋喺屋企唔返學嘅學生，會失去追求同夢想。正正因為佢，他對我嘅支援令我想成為一個老師，我想拯救下一個我。」

校長黃攸杰稱，放榜那天得知梓沖在艱難情況下仍自強不息，考獲佳績，對此甚為感觸：「老實講香港好多學生嘅環境比佢好，但係都攞唔到呢個成績，所以我會永遠記喺心入面，呢個亦都係我從事教育覺得好開心嘅一件事，教育唔係淨係要教好叻嘅學生」。

他對梓沖讚不絕口，形容「好生性」，看好其未來發展，並相信他將來從事教育行業必定有好表現，「我相信冲仔如果係老師嘅話，我好放心將來所教出嚟嘅學生一定係無問題嘅。」

梓冲勉勵同學：「只要堅持下落去，才可以令我哋追求更加多。」（黃學潤攝）

黃校長憶述，文憑試前夕，曾有校董希望提供經濟協助，但梓冲禮貌地婉拒，稱能照顧自己。他讚賞梓冲擁有一顆感恩的心，「好難得，有啲小朋友你畀佢就攞㗎啦嘛，反正都係你畀我嘅咋嘛，負面嘅嘢（回憶）就真係冇，正面嘅嘢（回憶）就有好多。」

梓冲未來入讀大學需要每年繳交四萬多元學費，黃校長承諾會尋求不同資源，讓他順利完成學業。

被問到有什麼說話想跟相似經歷的同學說，梓冲勉勵他們說：「每一件事都係上天的考驗，正正係我遇到嘅每一件事，咁樣鍛鍊到我，令我覺得放棄絕對唔係一個好的選擇，只要堅持下落去，才可以令我哋追求更加多。」

仁濟醫院董之英紀念中學數年前開始舉辦課後拔尖班，聘請導師為學生操練考試技巧。每年大概會挑選10位學生參加拔尖班，今年10位拔尖學生均被八大取錄。（黃學潤攝）

學校安排拔尖班 外聘老師助學生摘星

仁濟醫院董之英紀念中學數年前開始舉辦課後拔尖班，聘請導師為學生操練考試技巧。黃攸杰校長表示，考試分為兩部份，第一部份由學校老師課堂上講解課題重點和概念，第二部份需要操練歷屆試題、熟習考試技巧等等。每年大概會挑選10位學生參加拔尖班，今年10位拔尖學生均獲八大取錄，足以證明拔尖班成效不錯。

梓冲亦是拔尖班的學生之一，黃校長提到，學校聘請的導師會教授作答文憑試試卷的技巧，例如在選擇題可以如何快速找出答案，對他這種家庭經濟狀況不足夠支撐課外補習的學生而言，十分有幫助，「喺出面補習都起碼千幾蚊四堂，學校一直都係唔收錢，咁樣搵出面啲名師返嚟幫我哋補課，對成個DSE嚟講都係好有幫助。」