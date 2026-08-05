美食博覽｜參展商推限量1元產品　13本地品牌首設「煙韌市集」

第36屆美食博覽將於8月13日至17日一連五日在灣仔香港會議展覽中心舉行。此屆美食博覽主打多元化食品，有香港本土商店售賣各款優惠食品外，更設有咖啡、清真食品及健康軟餐專區，並舉行金茶王大賽等活動。



第36屆美食博覽將於8月13日至17日一連五日在灣仔香港會議展覽中心舉行，貿發局8月5日舉行傳媒預覽。(梁鵬威攝)

安記鮑魚預備逾150盒鮑魚作一元優惠。（梁鵬威攝）

參展商之一的老字號「安記海味」一如往年，繼續推出一蚊鮑魚優惠。首九位顧客可參與「飛天鮑魚」的活動，以獲得購買優惠鮑魚的機會；今年亦推出多款口味的「零食鮑魚」吸引顧客。

負責人、公司第四代潘永熙表示，對今屆展覽的生意有信心，指美食展是香港享富盛名的盛事，相信市民會來尋找新奇玩意及預備中秋年貨。

安記海味第四代潘永熙示範玩翹翹板的「飛天鮑魚」活動。（梁鵬威攝）

第36屆美食博覽將於8月13日至17日一連五日在灣仔香港會議展覽中心舉行。廣昌隆海味8月5日預告將推出一元購買產品活動。(梁鵬威攝)

本地展商香記咖啡同樣亦有推出「一蚊優惠」，限量100份以一元優惠發售特製的咖啡和奶茶包。負責人譚先生指，從疫情期間就嘗試推出即溶的「茶、啡、鴦」粉包，讓喜歡本土味道的市民在家亦能享用；又特別設計Q版的奶茶杯和蛋撻公仔，希望令其年輕化，令它們擺脫老舊的傳統印象。

參展第三年，譚先生指並不擔心人流過多北上，認為將做好品牌，保證產品質素列為首要任務就足夠。

第36屆美食博覽將於8月13日至17日一連五日在灣仔香港會議展覽中心舉行。香記咖啡8月5日展示將推出的「一蚊優惠」產品。(梁鵬威攝)

第36屆美食博覽將於8月13日至17日一連五日在灣仔香港會議展覽中心舉行。香記咖啡負責人譚先生8月5日預告會推出「一蚊優惠」。(梁鵬威攝)

由均香餅家、Donut Demo等13個不同品牌合辦的「煙韌市集」雲集多種不同的甜品小食，全店小食均以「煙韌」作為這次攤位的賣點，內設有波堤冬甩、麻糬、糯米糍等「煙韌」食品，款式繁多。

過往他們在竹園和小西灣合辦的兩次市集都有亮眼成績，且本次比上次更多合作品牌，負責人劉先生對於初次進入會展抱有更高的期望，希望生意在美食博覽會更進一步。