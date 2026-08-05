美食博覽｜肉類專區賣3分鐘即食急凍醬油醃製烤肉　首增寵物食品

美食博覽將於8月13日至17日在灣仔會議展覽中心舉行，今年新增「肉類」專區，有出售韓國3分鐘即食急凍醬油醃製烤肉，又有清真認證牛筋丸。寵物食品首次進入展會。



香港貿易發展局將於8月13日至17日在灣仔會議展覽中心同期舉行五項展覽，包括美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽、美食商貿博覽和香港國際茶展。（李可榆攝）

五展合共有來自超過30個國家及地區、逾1,850家展商參與。（李可榆攝）

五個展覽同時舉行 有美食商貿博覽及香港國際茶展

香港貿易發展局將於8月13日至17日在灣仔會議展覽中心同期舉行五個展覽，除了美食博覽，尚有美與健生活博覽；家電．家居博覽；美食商貿博覽；和香港國際茶展。五展合共有來自超過30個國家及地區、逾1,850家展商參與。

美食商貿博覽今年新增「肉類」專區，韓國展商帶來三分鐘即食的急凍醬油醃製烤肉，亦有香港老字號展出原肉製造的清真認證牛筋丸。寵物食品首次進入展會，有本地展商採用專利包裝技術，在無防腐劑及免冷鏈下推出常溫儲存的寵物食品。

美食商貿博覽今年新增「肉類」專區，韓國展商帶來三分鐘即食的急凍醬油醃製烤肉。（李可榆攝）

部分產品減至原價三折 純米大吟釀每樽$90

場內部分展商優惠幅度較大。韓國「健康火車」即沖益生菌乳酪6盒套裝，零售價600元，展會價170元，另附送搖搖杯一個。福壽海「樂」純米大吟釀，零售價298元，展會價90元，約為原價三折。

中午12時前免費入場 每日限額600個

適逢貿發局成立60周年，大會設有多項入場及消費優惠。公眾憑指定大會宣傳單張可於展期每日中午12時前免費入場，每日限額600個；場內展商亦推出6元、60元等與「6」相關的商品優惠。