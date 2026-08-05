漁護月初起金山及獅子山郊野公園執法　向2餵猴人士發出定額罰款

漁護署今個月起，在金山郊野公園及獅子山郊野公園等地加強巡查及執法，打擊非法餵飼猴子等野生動物的違法行為，包括駕駛人士及車內乘客的非法餵飼。在8月1至4日期間，人員已向兩名在其車輛附近非法餵飼猴子的人士，發出5,000元的定額罰款通知書。



漁護署今個月起，在金山郊野公園及獅子山郊野公園等地加強巡查及執法，打擊非法餵飼猴子等野生動物的違法行為。（資料圖片／盧翊銘攝）

漁護署表示，人為餵飼猴子等野生動物會使其數目過度增長，導致生態失衡，並可能增加傳播疾病的風險。人為餵飼會改變野生動物的習性，由於不斷與人類頻密接觸，部分猴子已失去畏懼人類的本性，有時更變得具攻擊性，主動搶奪人們手持的膠袋或食物，甚至引發傷人事件。

兩年間發出81張定額罰款、檢控12宗個案

新修訂的《野生動物保護條例》已於2024年8月1日生效，將非法餵飼野生動物及野鴿的最高刑罰提高至罰款10萬元及監禁一年，並引入5,000元定額罰款機制。

由修訂條例生效直至昨日（4日），漁護署已就非法餵飼猴子共發出81張定額罰款通知書；另透過傳票檢控共12宗個案，其中10宗被定罪，分別被判罰款2,500元至10,500元不等，其餘兩宗正等候審理。在定額罰款及傳票檢控個案中，約四成涉及駕駛人士、車內乘客或在其車輛附近非法餵飼猴子。

漁護署已在金山郊野公園的兩個停車場安裝配備人工智能的閉路電視系統，可有效識別非法餵飼活動，從而協助署方部署執法行動。自2024年初開始試用至昨日，共有13宗成功檢控個案，另有兩宗案件仍在調查中。