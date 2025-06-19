金山公園AI閉路電視　成功檢6宗非法餵猴　擬擴展偵測至餵野豬等

為打擊非法餵飼，漁護署去年在金山郊野公園停車場引入配備人工智能的閉路電視系統。漁護署高級動物護理主任石仲堂今（19日）在電台節目表示，該系統可偵測市民與猴子的互動，一旦兩者「走埋一齊」，系統會立即通知漁護署職員到場執法。他指，安裝系統以來，署方已成功檢控6宗非法餵飼個案，署方正計劃在不同地方加裝系統，並將功能擴大至偵測非法餵飼野豬及野鴿。



漁護署高級動物護理主任石仲堂今表示，系統可偵測市民與猴子的互動，一旦兩者「走埋一齊」，系統則會通知漁護署職員到場執法。（盧翊銘攝）

石仲堂表示，漁護署在金山郊野公園停車場安裝的人工智能閉路電視，可偵測人猴互動，一旦兩者「走埋一齊」，系統即會發送警號，通知職員到場執法，過程可快達5分鐘。他指，一般情況下猴子不會與市民有接觸，除非有人餵猴，惟他坦言，系統有機會出現誤報，現場職員會審視情況，故認為影響不大。

若發送警號後，涉事人士已離開，署方可如何處理？石表示，系統會辨認相關人士的車牌號碼，若該車輛之後再次出現在金山郊野公園停車場，系統亦會發送通知，署方曾因此成功檢控有關人士。

為打擊非法餵飼，漁護署去年在金山郊野公園停車場引入配備人工智能的閉路電視系統。（資料圖片/盧翊銘攝）

他透露，安裝人工智能閉路電視後，署方至今共成功檢控6宗非法餵飼猴子的個案，另有3宗正在調查。他稱，署方計劃在今年第三季，於金山郊野公園另一個停車場加裝系統，並將功能擴大至偵測非法餵飼野豬。此外，署方亦會考慮在其他餵飼野鴿的熱點安裝流動系統，加強打擊非法餵飼。