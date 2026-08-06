嶺大學生會解散　稱近年校園內外形勢也出現變化

嶺南大學學生會今日（6日）在社交媒體發解散聲明，指近年校園內外形勢也出現變化，在平衡各種因素下，作出解散的艱難決定。



學生會的最後一年陷入多事之秋。去年6月，警方拘捕四位學生會前屆或現屆幹事，指他們涉嫌將130萬元存入本地一學生組織及幹事的私人戶口，據悉有人用作吃喝玩樂及還卡數，又用來償還私人貸款及開設投資戶口。去年7月，嶺大校方亦發聲明，指與學生會沒任何隸屬關係。



嶺南大學學生會今日在社交媒體發解散聲明。（IG @lingusu_）

嶺大學生會在聲明中指，學生會自1967年成立至今，始終秉持同學之間團結互助之精神，且積極與校方保持緊密聯繫，為全體嶺大同學謀求福祉。此外，學生會多年來亦致力關注社會議題，以不同形式推廣會員對社會的意識與責任感，推動香港社會進步。惟近年校園內外形勢都出現變化，在平衡各種因素下，作出解散的艱難決定。

學生會感謝各人過去一直以來的支持，表示深信各位嶺南人在未來依舊可以活出自己精彩的校園生活，並繼續關注校園內各種大小事。

學生會最後一年 幹事涉穿櫃桶底被捕、學生會遭校方發聲明割席

嶺大學生會的最後一年陷入多事之秋。去年6月，警方拘捕四位學生會前屆或現屆幹事，涉嫌簽發4張支票、挪用約130萬元，存入本地一學生組織及幹事的私人戶口，據悉有人用作吃喝玩樂及還卡數，又用來償還私人貸款及開設投資戶口。

嶺大校方去年7月發聲明，指與學生會沒任何隸屬關係。去年8月，學生會迎新營亦因場地問題，無法按計劃舉行。

校方去年設學生社團註冊制度 學生會等4學生組織申請無回音

嶺大去年4月設立學生社團註冊制度，要求所有學生組織向校方註冊，方可獲校方提供的資金支援、校內場地使用權等。截至去年10月，校內已有十多個學生組織獲批註冊，不過，連同嶺大學生會在內，至少四個學生組織的申請審批未有「回音」，校方亦未有交代原因，令他們的營運出現困難。

本港八間資助大學中，只餘科大學生會仍繼續運作，其餘七間學生會均已解散或停運。