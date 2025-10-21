嶺大學生會質疑成員被列「黑名單」　四個校內社團註冊無回音

嶺南大學今年4月設立學生社團註冊制度，要求所有學生組織向校方註冊，方可獲校方提供的資金支援、校內場地使用權等。開學後，校內已有十多個學生組織獲批註冊，不過，連同嶺大學生會在內，至少四個學生組織的申請審批未有「回音」，校方亦未有交代原因，令營運出現困難。



嶺大學生會指，該四個學生組職的成員，部份為現職或往屆學生會成員，質疑校方設有「黑名單」。有受影響學生表示批評校方做法不公。嶺大回覆查詢時未有回應是否設有「黑名單」，僅稱各部門均按既定程序處理。



嶺大學生會編輯委員會昨晚（20日）引述消息指，部分現職或往屆學生會成員疑被列入校方的「黑名單」。（資料圖片）

4學生組織註冊未有回音 其中3個涉現屆或歷屆學生會成員

學生組織註冊期於7月13日截止，翻查學校網頁，本學年已有18個學生組織獲成功註冊，包括中文系會、社會科學院會、四個宿生會等。

不過，嶺南大學學生會外務副會長賴卓賢表示，據其了解至少4個學生組織已向校方申請註冊，至今未有回音，包括學生會在內。其中兩個學生組織均有成員曾擔任學生會的「中央莊」幹事，即「代表會」及「編委會」幹事；餘下一個學生組織則與往屆學生會「關係密切」。

嶺大編委引述消息指，嶺大學生事務處（OSA）今年9月通知各部門前線職員，學校內部存在一份「黑名單」，但未有詳列名單，僅指示職員如未能自行判斷學生是否位於「黑名單」內，應將其名字交予OSA審批。報道指，部份往屆或現屆學生會「中央莊」幹事疑被列入「黑名單」之內。

嶺大學生會編輯委員會昨晚（20日）引述消息指，部分現職或往屆學生會成員疑被列入校方的「黑名單」。（資料圖片）

系會申請註冊未果 料因有成員曾任學生會幹事

有不願具名的嶺大學生受訪稱，原本在今個學生會年期擔任系會幹事，該系會7月按時向校方註冊，一個月後其他學會已獲批出申請，但其系會仍未收到消息。他曾向校方作書面及電話查詢，惟校方未有正面回覆，僅着他留意校網的註冊社團名單有否更新。

及後他向一名教職員查詢，獲告知因其上屆年期曾擔任學生會「中央莊」幹事，因此註冊程序受影響。他批評校方做法不公平，亦有意要令其他同學受牽連，「系會都只想為社群服務，不應該因為以前做過的職位，而不讓（系會）註冊。」

不准使用學校場地 系會至少3個活動被擱置

他透露上月已就此事退出系會，希望系會的註冊申請不受影響。不過，記者翻查學校網頁，該系會至今仍未獲成功註冊。他批評校方的註冊程序缺乏透明度，又指初期交涉時，校方曾言希望學生組織「重新出發」，但如今卻言行不一。

目前未能成功註冊的學生組織，均不准使用學校場地等。他表示，由「上莊」至今一直不獲批准使用學校場地，系會至少3個活動，包括講座等因而被擱置。

嶺大學生會編輯委員會昨晚（20日）引述消息指，部分現職或往屆學生會成員疑被列入校方的「黑名單」。（資料圖片）

嶺大無回應是否設「黑名單」 稱按既定程序處理

嶺大回覆查詢時未有回應是否設有「黑名單」、部份學生組織未能註冊的原因為何，僅稱「各部門均按既定程序處理」。

校方曾發聲明 強調與學生會無關係

嶺大今年初要求學生會簽署「承諾書」，聲明學生會及其轄下組織會「奉公守法，遵守校規」，包括不做任何損害嶺大聲譽的行為。學生會曾與校方商討修改「承諾書」條款，一直未有簽署。及至4月校方致函學生，指將展開學生社團註冊程序，並向學生會指已終止商討「承諾書」一事。

嶺大7月發聲明，指嶺大學生會為根據《社團條例》註冊的外部組織，未獲授權於大學進行任何活動；該會繼續使用「嶺南大學」名稱，均未獲大學任何支持、同意或授權。校方表示，冀透過此聲明，避免公眾誤以為該會之任何行為或言論獲大學認可，或代表大學之觀點與立場。