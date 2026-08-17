首創「零加深」近視控制鏡片　理大臨床實證　4歲起適用

近視是常見的視力問題。本港有大學研究發現，自新冠疫情後兒童患近視人數倍增，不少家長會為孩子配戴眼鏡，以方便學習。其實隨着科技發展，市面上已推出不少可控制近視加深的產品，讓家長對孩子的近視問題不再坐以待斃。



有調查指，疫情期間學童大幅減少戶外活動，改為花更多時間於近距離閱讀上，養成了固定生活習慣。即使疫情後，兒童的生活方式亦未回復至疫情前的習慣，而且出生在數碼化時代，過早接觸3C產品，讓兒童近視率越發趨向低齡化發展。註冊視光師鄧子誠指出，香港為全球近視比率最高的城市之一，估算每10個18歲青年人便有8個患有近視；加上幼童眼球正處於發育期，越早罹患近視，日後演變成深近視（即500度以上）風險越高。鄧子誠續指，深近視除了影響兒童日常生活、學習及運動表現外，或導致罹患青光眼、白內障、黃斑點病變和視網膜退化甚至脫落等併發症風險增加。

香港註冊視光師（第一部分）鄧子誠表示，幼童眼球正處於發育期，越早罹患近視日後演變成深近視風險就越高。

HOYA、理大共同研發 8年根基成就新一代兒控鏡片

由HOYA與香港理工大學共同研發的新一代兒童近視控制鏡片「MiYOSMART iQ」，承傳 MiYOSMART D.I.M.S. 技術的基礎與8年科研實證成果，進一步革新兒童近視管理方案，幫助兒童控制近視加深，為孩子未來視力發展帶來更多可能。MiYOSMART iQ採用最新「三重增強設計」¹,²（D.I.M.S. Technology with Triple Enhanced Design，DIMS TED），鏡片縮小中心光學區以加大治療視區，精準激活對近視離焦最為敏感的關鍵區域；更強的離焦度數對近周邊視網膜產生更強的近視離焦訊號；並延伸周邊治療視區，確保小孩即便使用較大的眼鏡框，也能讓近視離焦訊號廣泛覆蓋周邊視野範圍，全面提升近視控制效果。

HOYA與香港理工大學共同研發的新一代兒童近視控制鏡片「MiYOSMART iQ」，經臨床試驗實證，12個月平均成效顯示小朋友配戴1年後近視停止加深。

12個月臨床試驗結果實證 兒童配戴1年後近視停止加深

經196名4至12歲香港近視兒童參與的首12個月臨床試驗平均成效顯示，小朋友在配戴一年後近視停止加深*#³,⁴,⁵，更將受眾年齡擴大至4歲兒童*#³,⁴,⁶，是一種安全、方便及非入侵性的近視控制方案。另一方面，有效的近視管理不僅要關注近視度數的變化，眼軸長度亦是重要指標之一。臨床研究平均成效顯示，配戴MiYOSMART iQ的兒童除了近視度數停止加深外，亦有效減慢眼軸過快增長*#³,⁴,⁵，更有效助力守護孩子的長遠視力健康。有參與臨床研究兒童的家長表示，其孩子配戴MiYOSMART iQ鏡片後，近視度數不單止無加深，更有不少近視度數有回退的情況，對近視控制效果感到滿意。

一名參與研究的8歲女童許懿人參與為期2年的對照臨床測驗，由2024年7月近視分別為右眼100度與左眼125度，在配戴一年單光鏡片後雙眼均加深近視至200度與225度，其後她在第二年轉戴MiYOSMART iQ，近視的增長速度在這一年間減慢約一半，雙眼均只加深50度近視。另一名14歲少年關梓鋌則參加為期兩年的治療測試，本來雙眼均為325度近視的他經2年配戴MiYOSMART iQ後，右眼成功減25度至300度，左眼更減達75度近視至250度。

MiYOSMART iQ採用最新「三重增強設計」，全面提升近視控制效果。

OPTICAL 88 x HOYA學童近視管理中心 全面評估兒童近視控制成效

鄧子誠提醒，兒童不懂得表達，近視亦不易從外觀察覺。若發現孩子出現閱讀距離越來越近、經常瞇起眼睛、專注力短暫、抄寫黑板困難等徵兆，就應及早帶同孩子接受全面的眼睛檢查。鄧子誠又建議家長應由小孩3歲起，便最好定期帶他們接受全面的眼科檢查。OPTICAL 88 x HOYA學童近視管理中心，設有專門為近視管理而設的先進儀器，以自動化生物識別技術準確量度眼軸長度，再綜合其他相關數據作深入分析，全面評估兒童的近視控制成效，整個驗眼流程只需30分鐘，建議小朋友每半年檢查一次。近視管理是一個長期過程，透過視光師定期跟進檢查，持續監測眼軸長度及近視加深情況，評估鏡片的控制成效，並按小朋友的視力發展作出適當建議，更有助提高控制近視成效。

OPTICAL 88 x HOYA學童近視管理中心資料

新界沙田新城市廣場一期L6樓層605號舖 (2691 6124）

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MiYOSMART iQ學童護眼贊助計劃：https://www.miyosmartscheme.com.hk/ MYOSMART iQ 產品資訊：MiYOSMART iQ: A new era in myopia control

* 對於4至12歲近視兒童的治療結果，可能會因開始使用MiYOSMART iQ治療時的年齡組別及其他參數而有所不同。臨床顯著近視加深定義為睫狀肌麻痺後等效球面屈光度數增加0.50D近視或以上。

# 數據來源：由香港理工大學眼科視光學院近視研究中心進行的一項雙盲、安慰劑對照、隨機對照臨床試驗，研究為期12個月，共有196名年齡介乎4至12歲之間，符合條件的近視學童完成評估，並按年齡分層後以1:1:1比例隨機分配至三個鏡片組別（DIMS TED、DIMS及單光鏡片）接受測試。平均而言，DIMS TED組別在12個月內未見近視出現臨床顯著加深；DIMS TED組別在12個月內的眼軸增長低於或相若於正視眼的正常生理性增長。詳情請參閱：https://eppro02.ativ.me/web/index.php?page=IntHtml&project=ARVO26&id=4486941 。

¹ Smith III EL, Arumugam B, Hung LF, et al. Eccentricity-dependent effects of simultaneous competing defocus on emmetropization in infant rhesus monkeys. Vision Res. 2020;177:32-40. DOI: 10.1016/j.visres.2020.08.003.

² Swiatczak B, Scholl HPN, Schaeffel F. Retinal ‘sweet spot’ for myopia treatment. Sci Rep 14, 26773 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-78300-x

³ Tse DY, Hon Y, Chun RK, et al. Myopia Control Efficacy of Defocus Incorporated Multiple Segments Spectacle lens with Triple Enhanced Design: 12-month randomized controlled trial. Abstract 2523, ARVO 2026 Annual Meeting, Denver, USA. https://eppro02.ativ.me/web/index.php?page=IntHtml&project=ARVO26&id=4486941(accessed date 27.05.2026)

⁴ HOYA data on file. MiYOSMART iQspectacle lens clinical outcomes. 04/2026.

⁵ Kaymak H, DevenijnM, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments Spectacle Lenses with Triple Enhanced Design Normalize and Neutralize Axial Elongation in Myopic Children: A Randomized Three-Arm Trial Using AMMC Physiological Growth Criteria. Abstract OD72, ARVO Annual Meeting 2026, Denver, USA. https://eppro02.ativ.me/web/index.php?page=IntHtml&project=ARVO26&id=4490935 (accessed date 27.05.2026)

⁶ Tse DYY, Chun RKM, Hon Y, et. al. Myopia Control Efficacy of Defocus Incorporated Multiple Segments Triple Enhanced Design Spectacle Lenses. The 41st Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress, 2026, https://2026.apaophth.org/abstract/?code=205567 (accessed date 27.05.2026)

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