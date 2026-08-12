新皇崗口岸開通｜7條新巴士線車資曝光　來往葵芳九巴B10僅$12.1

新皇崗口岸開通在即，接駁各區交通亦已準備就緒。運輸署在網站上公布新皇崗口岸的公共交通，共有7條專營巴士及6條綠色小巴線接駁各區與口岸，有關收費首曝光。其中由葵芳葵翠邨來往皇崗口岸的B10九巴，每程只需12.1元，較來往元朗更便宜；而首次開通港島東區直達口岸的B13城巴，由小西灣（藍灣半島）開出，每程27.6元。以下一文看清接駁交通的價錢。



新皇崗口岸料將於9月開通，接駁交通現已準備就緒。（湯致遠攝）

新皇崗口岸料將於9月開通，接駁交通現已準備就緒。（湯致遠攝）

新皇崗口岸料將於9月開通，接駁交通現已準備就緒。（湯致遠攝）

往來新皇崗口岸的專營巴士服務。（運輸署網站截圖）

往來新皇崗口岸的專營巴士服務。（運輸署網站截圖）

共有7條巴士線往來新皇崗口岸，其中一條為通宵線，NB73往來沙田士中心及口岸，價錢為22.6元。其餘6條巴士線的終點分別為青山灣、啟德（世運道）、小西灣（南灣半島）、烏溪沙站公共運輸交匯處、天富巴士總站、葵翠邨公共運輸交匯處。全程車資由10.5元至27.6元不等。

其中來往葵芳葵翠邨公共運輸交匯處至口岸的B10九巴路線，每程只需12.1元，竟較現時葵芳來往元朗的九巴路線車資還要便直。另外，來往小西灣（南灣半島）至新皇崗口岸的城巴B13路線，會途經西灣河及北角，每程27.6元，長者兩折價為約5.6元，為首條接駁港島東區至口岸的專營巴士路線。

往來新皇崗口岸的專線小巴服務。（運輸署網站截圖）

至於專線小巴服務，共設6條小巴線，往來其中3條為通宵路線，為79S路線往來天水圍（俊宏軒）、N44B路線往來屯門碼頭、616S路線往來旺角。另外3條路線則為日間路線，終站為屯門站、屯門碼頭及八鄉路（近大欖隧道轉車站）。