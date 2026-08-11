新皇崗口岸開通｜7條巴士線B10至B15及九巴NB73、6小巴線接駁各區

新皇崗口岸很可能9月開通，接駁交通逐步「埋位」。運輸署今日（11日）在社交媒體發文，整理了新皇崗口岸的公共交通，共有七條專營巴士線和六條綠色小巴線，紅的及綠的亦可直達口岸。



運輸署整理了新皇崗口岸的公共交通。（運輸署FB）

運輸署整理了新皇崗口岸的公共交通。（運輸署FB）

運輸署整理了新皇崗口岸的公共交通。（運輸署FB）

專營巴士

日間路線：

．九巴B10｜葵翠邨公共運輸交匯處，經大欖隧道轉車站、青衣、葵芳

．九巴B11｜天富巴士總站，經新田公共運輸交匯處、元朗市中心、天水圍

．嶼巴B12｜烏溪沙站公共運輸交匯處，經新田公共運輸交匯處、大埔廣福轉車站、科學園、馬鞍山

．城巴B13｜小西灣（藍灣半島），經新田公共運輸交匯處、大欖隧道轉車站、西隧轉車站、北角、西灣河、柴灣

．城巴B14｜啟德（世運道），經大欖隧道轉車站、啟德體育園（初期上下午繁忙時間服務）

．城巴B15｜青山灣，經洪水橋、屯門市中心、屯門南、屯門站（星期六、日及公眾假期日間服務）



通宵路線：

九巴NB73｜沙田市中心，經新田公共運輸交匯處、上水站、大埔廣福道、沙田市中心



專線小巴

日間路線：

．44B｜屯門站，經良景邨、屯門醫院

．44B1｜屯門碼頭，經屯門市中心、紅橋、屯門站

．78｜八鄉路（近大欖隧道轉車站），經大欖隧道轉車站、錦上路站



通宵路線：

．79S｜天水圍（俊宏軒），經朗屏站、元朗市中心

．N44B｜屯門碼頭，經屯門市中心、良景邨、屯門醫院、屯門站

．616S｜旺角，經油麻地



的士

市區紅的及新界綠的均可直達口岸。

預約車隊的士：皇崗口岸公共運輸交匯處設車隊的士停車處，乘客可以掃碼預約。