社工尾隨女子回家求脫鞋讓他檢查　稱想好心分享下　准守行為2年

社工涉嫌尾隨一名女子回家，並自稱在醫院骨科工作，指女方所穿的鞋會傷膝，要求為女方脫鞋讓他檢查，並要求入屋以示範伸展動作，女子拒絕並受驚至躲入垃圾房，待社工離開後回家報警。社工數月後被捕後稱：「都係好心想分享下。」他被控遊蕩罪，案件（KTCC 276/2026）原於今(13日)在觀塘法院開審，控方曾一度因被告的背景等因素，拒以其他方式處理，惟最後願接受讓被告守行為。裁判官丘國新遂准社工以1500元簽保守行為24 個月，



被告劉恩華，58歲，報稱社工，原被控於2025年9月27日，在香港新界將軍澳康城路Malibu某座遊蕩，導致女子X合理地擔心。

被告劉恩華在觀塘法院准守行為。

被告曾要求入X家以示範伸展動作

同意案情指，被告與女事主X並不相識，X當日在Malibu乘電梯回家，被告跟她入電梯，但無按任何樓層，被告亦非居於該屋苑，他在電梯內向X稱他在醫院骨科工作，認為X所穿的鞋會傷膝蓋及脊椎，問X有否覺得疼痛。X到達所住樓曾後，被告跟她出電梯，並要求X脫鞋讓他檢查，又問X可否入她家以示範伸展動作，X均拒絕。被告其後再問X的腳底會否「大出汗」，又作出手部動作，X受驚之下躲進垃圾房，確認被告離開才回家報案。

被捕稱只想分享想法

警方調查後發現，被告居於距離Malibu約10分鐘路程的屋苑，被告於去年10月初被捕，他警誡下承認曾尾隨X，並稱：「都係好心想分享吓自己想法。」他亦承認當日從日出康城開始尾隨X至Malibu。