行政長官表揚榜｜簡約公屋團隊5年建3萬伙　入伙派匙女童即場起舞

「行政長官表揚榜」今日（14日）舉行頒獎典禮，「簡約公屋項目跨部門團隊」獲獎。團隊高效推動5年內興建約30,000個簡約公屋單位，得獎官員建築署副署長王安華憶述探訪劏房時，看到一位女孩與自己女兒年齡相若，但她在任何情況下，吃飯或做功課都在床上，另一位婆婆起居飲食全在馬桶旁，但租金要六、七千元，故希望盡快為他們帶來更好居住單位；時任房屋局副秘書長王明慧最難忘是元朗攸壆路首批單位落成派匙當天，一名小妹妹拿了鑰匙打開新居，開心得跳舞給他們看。



政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。行政長官李家超（前右）向登上「行政長官表揚榜」的得獎隊伍「簡約公屋項目跨部門團隊」頒發奬狀。（湯致遠攝）

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。行政長官李家超（右）向登上「行政長官表揚榜」的得獎隊伍「簡約公屋項目跨部門團隊」頒發奬狀。（湯致遠攝）

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。行政長官李家超（前右四）向登上「行政長官表揚榜」的得獎隊伍「簡約公屋項目跨部門團隊」頒發奬狀，房屋局局長何永賢（前右三）、副局長戴尚誠（前右二）及常秘李佩詩（前左三）也有出席。（湯致遠攝）

組裝合成MiC創最快興建紀錄 彩興路18層樓年半完工

面對極短時間內提供大批單位的挑戰，團隊廣泛採用標準化「組裝合成建築法」（MiC），廠房生產預製組件與現場地基工程同步進行，大幅提速。

建築署副署長王安華表示，元朗攸壆路項目僅用約12個月便落成；樓高18層的牛頭角彩興路項目，更在不足18個月內完成地基及上蓋工程，創下本港高層建築最快興建紀錄。

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「簡約公屋項目跨部門團隊」代表時任房屋局副秘書長（特別職務）王明慧（左二）及建築署副署長王安華（左一）在典禮上分享推展「簡約公屋」的經驗和感受。（湯致遠攝）

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。得獎隊伍「簡約公屋項目跨部門團隊」代表時任房屋局副秘書長（特別職務）王明慧（左）及建築署副署長王安華在典禮後接受訪問。（湯致遠攝）

計分制精準照顧基層 物管結合社福機構

除了建屋提速，團隊在營運及編配機制上亦作出政策突破。時任房屋局副秘書長王明慧指出，招標時集合非牟利機構（NGO）與物業管理公司攜手營運，支援基層家庭的社福需要。

同時透過計分制，綜合考慮申請者的實際居住困境，優先編配單位予居於劏房、育有幼童或新生兒、家有長者及有健康問題的高分家庭，不單按輪候時間分配。

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「簡約公屋項目跨部門團隊」代表時任房屋局副秘書長（特別職務）王明慧在典禮上分享推展「簡約公屋」的經驗和感受。（湯致遠攝）

目睹女童床上午膳 長者「廁旁起居」觸動團隊

談及爭分奪秒推展項目的原因，王安華回憶起2022年隨局方探訪劏房的經歷，「我記得有一個女孩很活潑，和我的女兒一樣，但她的居住環境很差，在任何情況下，吃飯或做功課都在床上；另一位婆婆所住的劏房，起居飲食全在馬桶旁，但租金要六、七千元。」

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「簡約公屋項目跨部門團隊」代表建築署副署長王安華（左一）在典禮上分享推展「簡約公屋」的經驗和感受。（湯致遠攝）

入伙派匙女童即場起舞

王明慧分享，最難忘是元朗攸壆路首批單位落成派匙當天，「其中一個小妹妹獲派鑰匙，她帶着我們，蹦蹦跳跳帶我們去她的新屋開門，跟媽媽進去，跳舞給我們看。那一刻我自己的心情都很激動，現在說起來依然很激動」。