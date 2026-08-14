行政長官表揚榜｜去年樺加沙逼近拆戰時炸彈　拆彈專家：難度最高

「行政長官表揚榜」今日（14日）舉行頒獎典禮，「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」獲頒獎。去年9月超強颱風「樺加沙」逼近本港時，鰂魚涌地盤發現一枚重約1,000磅的二戰空投炸彈，距離民居僅30米。



跨部門團隊在3號風球及暴雨夾擊下通宵行動，安全疏散18幢大廈近2,900名居民，並在翌日成功拆彈。警務處高級炸彈處理主任（爆炸品處理課）李展超指出，今次是香港第9次處理大型二戰軍火，但難度卻是歷來最高，「最近的民宅大概在30米以外，亦牽涉很多商業大廈」，情況複雜。



政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。行政長官李家超（前右）向登上「行政長官表揚榜」的得獎隊伍「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」頒發奬狀。（湯致遠攝）

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。行政長官李家超（前右）向登上「行政長官表揚榜」的得獎隊伍「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」頒發奬狀。（湯致遠攝）

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。特首李家超（前右五）向登上「行政長官表揚榜」的「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」頒發奬狀。保安局長鄧炳強（前右四）、警務處長周一鳴（前右三）、常秘廖李可期（前右二）、民青局長麥美娟（前左四）及常秘李百全（前右三）和消防處長楊恩健（前左二）出席。（湯致遠攝）

根據爆炸品處理科拍攝的航拍片段，2025年9月19日至20日人員堆砌大量沙包和水包重重包圍炸藥，並在炸彈上方設置帳篷。

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政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。得獎隊伍「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」代表時在典禮後接受訪問，（左起）消防處分區副指揮官（港島東）盧瑞生、警務處高級炸彈處理主任（爆炸品處理課）李展超、保安局助理秘書長（緊急事故支援組）戴欣及東區民政事務專員黎旨軒。（湯致遠攝）

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」代表（左起）消防處分區副指揮官（港島東）盧瑞生、香港警務處高級炸彈處理主任（爆炸品處理課）李展超、保安局助理秘書長（緊急事故支援組）戴欣及東區民政事務專員黎旨軒分享在惡劣天氣下參與處理戰時炸彈行動的經驗和感受。（湯致遠攝）

距民居僅30米歷來最難 風雨夾擊爭分奪秒拆彈

去年9月，鰂魚涌一個建築地盤發現一枚重約1,000磅、內藏500磅高性能炸藥的二戰時期空投炸彈。當時本港正懸掛3號風球及黃色暴雨警告，超強颱風「樺加沙」步步逼近。

保安局隨即統籌跨部門部署，助理秘書長（緊急事故支援組）戴欣表示，「在危機的境地裡面，大家不是孤軍作戰，有了大家群策的努力，效果才是最好。」

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」保安局助理秘書長（緊急事故支援組）戴欣在典禮上分享在惡劣天氣下參與處理戰時炸彈行動的經驗和感受。（湯致遠攝）

警務處高級炸彈處理主任（爆炸品處理課）李展超指出，今次是香港第9次處理大型二戰軍火，但難度卻是歷來最高，「最近的民宅大概在30米以外，亦牽涉很多商業大廈。」住宅疏散牽涉長者、兒童、行動不便人士及寵物，情況複雜。

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」香港警務處高級炸彈處理主任（爆炸品處理課）李展超在典禮上分享在惡劣天氣下參與處理戰時炸彈行動的經驗和感受。（湯致遠攝）

通宵疏散近2900人 暴雨中自發撐傘護送街坊

為在暴風雨前完成排險，民政事務總署動員東區30名區議員、35隊關愛隊共逾300名隊員及義工，灣仔區亦調派75人跨區支援，一日內通宵疏散18幢商住大廈近2,900名居民，並開設19個臨時庇護中心。戴欣說：「後續還要馬不停蹄投入颱風支援工作。」

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」東區民政事務專員黎旨軒在典禮上分享在惡劣天氣下參與處理戰時炸彈行動的經驗和感受。（湯致遠攝）

東區民政事務專員黎旨軒分享，當時天文台正懸掛風球且下着大雨，團隊安排巴士接載居民回家，「關愛隊和民政署同事，是自發性在上落車點開了傘為居民遮風擋雨，自己淋濕也不介意。」

政府8月14日舉行「行政長官表揚榜」頒獎典禮。「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」代表消防處分區副指揮官（港島東）盧瑞生在典禮上分享在惡劣天氣下參與處理戰時炸彈行動的經驗和感受。（湯致遠攝）