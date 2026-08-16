香港飛盤總會新疆參賽　盼回歸30周年邀澳門內地代表來港比賽

中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。總會副會長盧知威希望明年適逢香港回歸30周年，能夠邀請新疆及大中華各地的飛盤健兒代表，來香港交流及比賽，互相切磋，推廣飛盤運動。



中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。

中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。

中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。

賽事由國家體育總局社會體育指導中心，與新疆維吾爾自治區體育局等單位聯合主辦，結合了體育競技、公益教學與絲路文化體驗，並邀請了香港、澳門、山東、河南、新疆五地的飛盤代表及青少年成員交流及友誼賽。

中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。

期間，各代表分享不同的飛盤論教學、實操訓練和正式比賽等技術和經驗。同時，這次活動結合全民健身日主題，賽會在張騫絲路文化景區設全民飛盤嘉年華公益體驗活動，讓本地市民及遊客免費開放運動體驗項目，讓更多市民可接觸到飛盤這項新興運動。

中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。

中國香港飛盤總會率領香港青年參與，與各地運動員同場競技交流。盧知威相信體育不僅是競技的舞台，更是連結人心的橋樑，透過是次活動，中國香港青年得以親身體驗絲路文化，與內地各省市青少年建立真摯情誼，進一步拓闊視野，深化對國家歷史文化與民族共同體的認識與認同。

中國香港飛盤總會8月6日至9日應邀到新疆喀什地區疏勒縣，參加「2026年全國飛盤公益萬里行（疏勒站）暨疏勒絲路飛盤青少年邀請賽」，與澳門、山東、河南、新疆四地飛盤代表交流及比賽。