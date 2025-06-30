香港極限飛盤錦標賽沙田舉行　菲律賓封王　港隊成員盼項目入奧運

首屆香港極限飛盤錦標賽在過去周末及周日（28至29日）於沙田運動場舉行公開組賽事，菲律賓代表隊獲得冠軍，而港隊則得季軍。港隊隊長仇創健表示，四強面對亞洲第一的菲律賓是一次寶貴的經驗，可以幫助隊員成長。另一位港隊成員張梓朗希望極限飛盤可以成為奧運項目。



菲律賓公開組代表隊贏得首屆香港極限飛盤錦標賽冠軍。（由公關提供）

首屆賽事有8支球隊參加，包括來自香港的「中國香港公開組代表隊」、「Junk」、「Club 7 D.O.M」、東莞的「Black Tiger」、深圳的「Shenzhen DreamBoat」、「Flash」、「深圳LIFS」及菲律賓的「菲律賓公開組代表隊」。最終，菲律賓隊得冠軍，深圳Flash隊得亞軍，而港隊就獲季軍。

在首屆香港極限飛盤錦標賽，港隊得到季軍。（由公關提供）

港隊隊長：對菲律賓是寶貴的經驗

港隊隊長仇創健表示，今次在四強賽面對去年曾奪亞洲第一的菲律賓隊，是很寶貴的經驗，「我們今次目標是帶新人，面對亞洲第一的菲律賓隊，可以讓隊員感受高強度比賽中的速度和對抗，對累積經驗，提升比賽內容精準度很有幫助。」

中國香港公開組代表隊隊長仇創健表示，今次在四強對陣拿過亞洲第一的菲律賓隊，是很寶貴經驗。（由公關提供）

港隊成員：極限飛盤有潛力成為奧運項目

港隊成員張梓朗接觸極限飛盤運動已經6年，亦曾代表香港參加世界各地比賽，包括去年參加過澳洲的世錦賽，而今年9月也會參加亞洲的比賽。他形容，香港越來越多人玩極限飛盤，而政府近年亦開始關注這項新興運動，希望吸引到更多人參與。

他表示，希望有天極限飛盤能成為奧運項目，「我覺得作為團隊運動，極限飛盤有潛力成為奧運項目，而且香港也可以發展得更快，更多大學和中學培訓人才加入港隊。」

香港運動員張梓朗盼極限飛盤能成為奧運項目。（由公關提供）

冠軍隊伍菲律賓隊隊員David和JP表示，今次比賽是為了之後參加日本舉辦的亞洲比賽作準備。David坦言，菲律賓政府未有將極限飛盤視為真正的運動，大家只能當業餘和娛樂，但很感謝中國香港飛盤總會多次舉辦比賽，讓菲律賓隊有更多參賽機會，讓菲律賓政府看到其他地方對該運動的重視，證明極限飛盤也是值得支持的運動。

菲律賓代表JP和David表示，多參加國際比賽，有助爭取菲政府認同飛盤是運動。（由公關提供）

內地選手：極限飛盤是超級有氧運動

來港參賽的深圳LIFS隊員陳浩南和Lonnie，均形容香港舉辦這次比賽「非常棒」，陳浩南表示，廣東省在極限飛盤運動中的實力在全國都是前列，近年大灣區之間也有很多比賽和交流，由深圳來香港參賽十分方便。他說：「極限飛盤雖然沒什麼身體接觸，但精彩程度不輸其他運動，體能要求很高，是超級有氧運動。」

今年8月在成都舉辦的世界運動會，極限飛盤是其中一項熱點項目，陳浩南笑言：「加入國家隊是每一個玩飛盤人的夢想和目標。」他認為，中國的飛盤運動歷史還短，現時還比不上歐美，但中國剛參加的西班牙U24世界賽中，創歷史進入8強，獲得第7名的佳績。陳浩南表示，中國隊如果通過更系統化的訓練，在世界比賽的表現會越來越好。

深圳LIFS運動員陳浩南（左）和Lonnie（右）形容香港舉辦比賽很方便，適合大灣區運動員參與。（由公關提供）

極限飛盤採取自我裁判 由兩隊運動員商討

極限飛盤是近年流行的新興運動，屬於非接觸式運動，通常採取每隊 7 人制，以將飛盤傳給處身於對方得分區的運動員來得分，並且有很多規則限制，包括運動員不可以拿著飛盤奔跑，手持飛盤時軸心腳必須貼地面，只能移動單腳，當一方得分、飛盤觸地或出界，便會互換攻守方等。該運動另一個特色是採取自我裁判，當出現犯規等爭議時，會交由兩隊運動員商討如何處理，達成共識，將公平競爭責任放在運動員身上，藉以提倡運動員之間彼此尊重和遵守規則。

香港極限飛盤錦標賽在沙田運動場舉行。（由公關提供）

首屆香港極限飛盤錦標賽是由中國香港飛盤總會主辦、沙田鄉事委員會合辦、沙田民政事務處、沙田各界慶典委員會及沙田體育會協辦。中國香港飛盤總會會長鄭偉邦表示，香港暫時約有400人玩極限飛盤，「聽上去似乎人數較少，但以飛盤與欖球比較，世界玩欖球人數比玩飛盤的還少。」他稱美加平均有5萬人參與飛盤運動，希望香港繼續推動飛盤運動，並以3年內有1000人參與作為目標。

中國香港飛盤總會會長鄭偉邦表示，現時香港有400人參與飛盤運動，希望3年來可增至1000人。（由公關提供）

香港參與飛盤運動人數雖少，但在世界排名約為30名，港隊早前參與西班牙舉行的飛盤錦標賽2025 WU24 公開賽，獲得最佳體育精神獎，錦標賽則獲得15名佳績。鄭偉邦表示，現時有向不同學校推廣飛盤運動，亦頗受學校歡迎，但由於極限飛盤需要有草地場地，所以因場地問題，要在學校推廣並不容易，不過他認為可以改為推廣飛盤躲避球。