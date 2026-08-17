《尼古喵喵》下架｜衞生署：早前接獲投訴　涉重複展示煙草品牌

台灣動畫平台「巴哈姆特動畫瘋」收到香港衞生署來信警告，指動畫《尼古喵喵》（ヤニねこ）涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，在網路上傳播吸煙產品廣告，平台隨即在中止香港地區播送。翻查資料，該動畫首集至少兩度展示疑似香煙品牌「萬事發」的煙盒。



衞生署今日（17日）回覆查詢指，控煙酒辦公室早前接獲公眾投訴，指有兩個網上平台發布的一部動畫作品涉嫌含有煙草廣告，包括重覆清晰展示煙草產品和煙草品牌名稱。經調查後，控煙酒辦根據《吸煙（公眾衞生）條例》條文向平台發出通知，要求其停止任何可能違反煙草廣告法例的發布行為。控煙酒辦會繼續跟進投訴。



《尼古喵喵》首集至少兩度展示疑似香煙品牌「萬事發」的煙盒。（動畫截圖）

《尼古喵喵》圖片

衞生署表示，《吸煙（公眾衞生）條例》訂明，任何人不得將或安排將吸煙產品廣告，置於互聯網上。如任何廣告涉及以下條文，即屬吸煙產品廣告：

(a) 載有的內容以明示或默示方式，誘使、建議或促請購買或吸用吸煙產品；

(b) 述及吸煙，而其措辭刻意以明示或默示方式，提倡或鼓勵使用吸煙產品；

(c) 描劃或提及吸煙或吸煙產品，或該等產品的包裝或特質，則該廣告



4年間發出180張傳票和45封警告信

控煙酒辦在接獲吸煙產品廣告投訴或轉介後，均會作出跟進及調查。如發現違法情況，控煙酒辦會對證據充分的案件提出檢控。在2022至2025年期間，控煙酒辦每年接獲約1,110至4,600宗涉及吸煙產品廣告的投訴／轉介，並就涉嫌違法行為發出180張傳票和45封警告信。

《尼古喵喵》首集至少兩度展示疑似香煙品牌「萬事發」的煙盒。（動畫截圖）

《尼古喵喵》主角「尼古喵」設定極度重度煙民貓咪獸人

《尼古喵喵》改編自日本講談社連載的同名搞笑漫畫。故事設定在人類與擬人化獸人共存的社會，主角「尼古喵」是一名極度重度的煙民貓咪獸人，劇情圍繞其日常生活，包括沒錢買煙時的戒斷發狂等。另一串流平台Netflix香港地區網站目前仍可播放該動畫。

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