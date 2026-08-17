尼古喵喵被香港衛生署要求下架成因分析｜台灣動畫平台「巴哈姆特動畫瘋」收到香港衛生署來信警告，指動畫《尼古喵喵》（ヤニねこ）涉嫌違反香港法例，平台隨即在中斷香港地區播送。 網上隨即引發熱議：「電影電視劇天天有人吸煙都無事，為何偏偏一部貓咪動畫要下架？是否大事不管、小事落力？」要解答這個問題，不需要複雜的法律用語，只需搞懂以下三個「關鍵差異」。



巴哈姆特動畫瘋 facebook 截圖

先要了解《尼古喵喵》動畫（ヤニねこ）講甚麼？

《尼古喵喵》（ヤニねこ）改編自日本講談社連載的同名搞笑漫畫。故事設定在人類與擬人化獸人共存的社會，主角「尼古喵」是一名極度重度的煙民貓咪獸人。劇情完全圍繞著她的生活廢柴日常展開——從醒來尋找煙草、沒錢買煙時的戒斷發狂、到各種極盡搞笑誇張之能事的點煙與吸煙技巧。作品以極度硬核且「萌化」的方式，把重度煙癮者的日常點滴轉化為日常喜劇賣點。

《尼古喵喵》圖片

影視創作 vs 吸煙廣告：差在「動機」與「效果」

許多人問：電影《志明與春嬌》以吸煙為背景，難道不違法嗎？

香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》第IV部對「煙草廣告」有明確定義：任何廣告若以明示或暗示方式「誘使、建議或促請任何人購買或吸用煙草產品」，即屬違法。

一般影視作品：角色吸煙是為了「建立人物性格」或「推動劇情」（例如展現頹廢、壓力或時代感），屬於創作表達。

《尼古喵喵》：整部作品的核心笑點與賣點完全圍繞「吸煙產品與尼古丁依賴」。片中密集展示香煙包裝、點煙過程與吸用樂趣，客觀效果上已超越了單純的劇情需要，被執法部門認定為客觀上達到了「推廣與鼓勵吸煙」的效果。

《志明與春嬌》劇照

《尼古喵喵》圖片

為什麼台灣不禁，香港一定要禁？

有網民質疑台灣並未禁止播映，為何香港執法如此嚴格？

這涉及兩地法律對網絡傳播的不同規範：根據衛生署控煙酒辦公室的條例，香港嚴格禁止在電腦網際網路上發布任何形式的煙草廣告。不論發布者是否收到煙草商的資金，只要內容客觀構成「宣傳或鼓勵吸煙」，港府就有責任要求下架。

雖然「巴哈姆特動畫瘋」為台灣公司，但只要串流平台要在在香港營運，也必須遵守香港的法律規範。

衞生署控煙酒辦公室 - 控煙法例 相關條文截圖

「大事不管小事落力」？防止青少年吸煙是控煙核心

從公共衛生的角度來看，處理這類動畫並非「小事」。

根據香港吸煙與健康委員會的相關研究，流行文化與動漫對青少年有極強的暗示作用。《尼古喵喵》將吸煙行為「萌化」與「搞笑化」，極易降低年輕人對吸煙害處的戒心。

控煙辦接獲舉報後依法發函警告，屬於嚴格執法的正當程序，並非針對特定平台或進行政治化操作。

《尼古喵喵》圖片

為何 Netflix / Bilibili 等平台未受影響？

主要原因有2點：

被動執法機制： 衛生署採「舉報後調查」模式。《尼古喵喵》因題材敏感遭檢舉；其他未被舉報或未達違規門檻的作品不會被無差別審查。

風險與個案處理： 動畫瘋因評估法律風險而主動下架。Netflix 屬跨國平台，可能仍未收到下架要求。而BiliBili上的《尼古喵喵》屬於網民上載的非法片源。

為何 Netflix / Bilibili 等平台未受影響？

個人觀後感 vs 大眾防禦：

為什麼「反煙神作」會被認定是「吸煙廣告」？

有網民笑言《尼古喵喵》其實是「反煙神作」，劇中對底層煙民生活的描繪極度寫實甚至令人反胃。作品傳達的訊息再清晰不過：不要對吸煙抱有任何浪漫幻想，這就是你肺部與生活的終極下場。更有網民直言：「比起政府瘋狂加煙稅，直接在香煙銷售點或學校播《尼古喵喵》，保證更能打消年輕人嘗試第一口煙的念頭。」

facebook討論截圖

然而，衛生署控煙酒辦公室的執法邏輯，並不是建立在「這部作品是不是一部好的警世劇」之上，而是建立在「大眾傳播的盲目風險」。

官僚機構採取的是「最低公因數」防線——假設大眾（尤其是未成年人）不具備完整的文本解讀能力，只看見「萌化貓咪在享受尼古丁」，從而產生潛移默化的模仿風險。