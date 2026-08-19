香港單車節10.11舉行　路線首經中九龍繞道　明起接受報名

由旅發局主辦的香港單車節將於10月11日舉行，今年「50公里組」將升級至「56公里組」，並首次推出「五隧三橋」路線，包括新開通的中九龍繞道。「32公里組」則繼續途經「二隧二橋」路段。兩項非競賽項目合共開放逾6,500個名額，明（20日）起接受報名。



由旅發局主辦的香港單車節將於10月11日舉行，兩項非競賽項目合共開放逾6,500個名額，明（20日）起接受報名。

由旅發局主辦的香港單車節將於10月11日舉行，兩項非競賽項目合共開放逾6,500個名額，明（20日）起接受報名。

「56公里組」賽道將經中九龍繞道 橫跨6區

旅發局指，歷年備受歡迎的非競賽項目今年路線升級，過往的「50公里組」將升級為「56公里組」，並將途經「五隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋以及中九龍繞道，橫跨油尖旺、深水埗、葵青、荃灣、沙田及九龍城六個地區。

「32 公里組」則沿用「兩隧兩橋」路線，穿梭長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋。此外，今年起點及終點將移師至西九文化區博物館道，並增設觀賞區。

同日辦UCI 1.1級公路賽 約百世界級車手爭冠

單車節同日亦會舉辦「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」，來自11個國家及地區的17支單車勁旅參賽，連同中國香港單車代表隊在內，約100名世界級車手將爭奪冠軍。屆時市民旅客以前往設於西九博物館道上的觀賞區，場內將設大型熒幕直播單車賽事。

路線方面，有別於以往的尖東繞圈賽，今年公路賽車手將由博物館道出發，穿越南灣隧道、昂船洲大橋及中九龍繞道等路段，橫跨油尖旺、深水埗、葵青及九龍城四個地區，串連香港故宮文化博物館、環球貿易廣場等地標。

另外，今年香港單車增設「世界大學盃」非競賽項目，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生參與「56 公里組」項目。旅發局亦在西九文化區藝術公園大草坪舉行單車主題嘉年華。