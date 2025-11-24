香港單車節｜破紀錄逾6千人報名　周日凌晨1時封路料多條幹道擠塞

香港單車節今周日（30日）舉行，今屆破紀錄逾6千人報名。當日凌晨1時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排，至下午1時全部解封。155條巴士路線及15條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或遷站，直至道路重開為止。屆時多條幹道預料會擠塞，運輸署指駕駛人士應盡量使用公共運輸服務、避免駕車前往受影響地區。



警方及旅發局代表今日開記招，交代封路安排。

2024年香港單車節10月13日舉行。一眾單車手踩畢全程後衝線。（蘇煒然攝）

單車節覆蓋的主要路段

單車節的四個項目，包括兩個騎行活動及兩個賽事均由尖沙咀東梳士巴利道近帝國中心分階段出發，覆蓋的主要路段包括九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道高架道路、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋、南灣隧道、昂船洲大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道及雅翔道，並以佐敦道天橋為終點。

警方表示11月30日凌晨一時起，青嶼幹線、屯門公路、青朗公路及荃灣路，往九龍方向路段將封路，分批至早上11時45分全數解封；九龍區路段則由29日晚上8時起分階段封路，並於賽事完結後分批解封，預計周日下午一時解除所有封路措施。

155條巴士路線受影響

封路期間，受影響的155條巴士路線（包括九巴65條、城巴34條、隧巴28條、龍運27條及新大嶼山巴士一條）及15條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或遷站措施，直至道路重開為止；天星碼頭巴士總站及中國客運碼頭公共運輸交匯處將由周日上午2時30分至上午約10時30分暫停使用；位於封路範圍內的路旁停車位亦將暫停使用。

多條幹道預擠塞 駕駛人士應避免駕車前往

運輸署呼籲市民留意當日的臨時封路及公共運輸服務改動安排。受廣泛封路影響，運輸署預計屆時青嶼幹線往九龍方向、荃灣路往九龍方向、佐敦道往九龍站方向、渡船街往尖沙咀方向、海泓道往佐敦方向、連翔道、佐敦道以南及海港城附近的廣東道路段，交通將會較平時的周日顯著擠塞。駕駛人士請避免駕車前往受影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。

上述封路安排將不會影響由港島／九龍／新界東前往機場及大嶼山的車輛。受汀九橋（往九龍方向）封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。

西區海底隧道（來回方向）將會維持正常行車。受西九龍公路（往西區海底隧道方向）封閉影響，由新界西或九龍西前往港島的車輛需改經近民眾安全服務隊總部的連翔道（北行）支路前往西區海底隧道。

運輸署：市民應盡量使用公共運輸服務

運輸署指，市民應及早計劃行程以免延誤，並盡量使用公共運輸服務（特別是鐵路服務），並留意相關服務的臨時改道及車站遷移安排。如需前往西九文化區、機場快線九龍站或出入境口岸（包括廣深港高速鐵路香港西九龍站及中國客運碼頭），需預早計劃行程，避免因封路或交通改道而延誤行程。市民可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式，以獲取特別交通安排及運輸服務資訊；亦可瀏覽相關公共運輸營辦商的網頁或流動應用程式，以獲取服務改動的詳情。

運輸署及警方會密切監察交通情況，警方會視乎現場實際路面情況而在短時間內實施其他臨時道路及交通管制措施，包括調整封路範圍和更改或暫停公共運輸服務。

