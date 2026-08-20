凝皓教育導師不滿遭抹黑　IG曾公開學生資料　私隱署稱接3宗投訴

由補習名師林溢欣創辦的「凝皓教育」的一名歷史科女導師，在社交媒體聲稱遭一名學生抹黑而不點名公開其背景資料，包括在凝皓報讀的課程及就讀中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。私隱專員公署回覆查詢時指，已接獲三宗投訴，會根據既定機制處理事件。



教育局指，已即時聯絡今次事件中的學生就讀的中學了解事件，並提醒校方須留意學生的情緒狀況，為學生提供適切輔導及支援。局方同時提醒所有教育工作者應對個人操守有嚴格要求，尊重學生的私隱，守護教育專業，以建立社會信任。



涉事女導師於凝皓教育任教。(凝皓教育網頁截圖)

女導師曾在IG公開一名學生中學、補習課程資料

該名女導師在Instagram指，該學生「一而再再而三觸犯到我的底線，不停開假acc（帳戶）抹黑我」，所以不點名公開對方背景資料，包括他在凝皓報讀的課程，及其就讀的中學，更稱「各位如果想要詳細資料請dm（私訊）」。

就「凝皓教育」一名歷史科女導師涉在社交媒體不點名公開一名學生其背景資料，私隱專員公署指接獲三宗投訴；圖為凝皓教育荃灣分校。（凝皓教育網頁）

有自稱被「起底」的學生其後在社交媒體上指，他只是如實在網上分享報讀女導師免費課程後的感受，只有一個帳戶去表達對女導師的看法。他表示，被對方公開就讀中學令他感到恐懼，不知對方下一步會做甚麼，亦質疑對方利用職務之便獲取自己的個人資料。

現時該女導師的Instagram已搜尋不到，但凝皓網站上仍有其資料。

教育局回覆查詢時指，提醒所有教育工作者應對個人操守有嚴格要求，尊重學生的私隱。(資料圖片)

私隱專員公署：已接獲三宗投訴

私隱專員公署回覆查詢時指，已接獲三宗投訴，會根據既定機制處理事件。

教育局回覆查詢時則指，所有註冊學校應遵照《教育條例》、《教育規例》、教育局不時發出的指引，以及香港相關法例的規定處理學校行政及學生資料。局方若發現學校有違規的情況，會按既定機制及程序嚴肅跟進及處理。

局方已即時聯絡今次事件中的學生就讀的中學了解事件，並提醒校方須留意學生的情緒狀況，為學生提供適切輔導及支援。局方同時提醒所有教育工作者應對個人操守有嚴格要求，尊重學生的私隱，守護教育專業，以建立社會信任。