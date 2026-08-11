涉「起底」食肆前東主及中介追債　37歲凍肉供應商被私隱署拘捕

一名從事食材批發的37歲中國籍男子，疑不滿食肆前東主拖欠購入的凍肉款項，中介人亦欠債未還，在未經兩名資料當事人同意下，於社交媒體平台披露兩人的個人資料，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的「起底」罪行被捕。



個人資料私隱專員公署。（夏家朗攝 / 資料圖片）

案情指，37歲被捕男子從事食材批發業務。他於2025年3月透過一名女事主經營的顧問公司，認識當時經營食肆的男事主，並於同年3月至5月期間向該食肆供應凍肉。然而，該食肆隨後拖欠食材貨款，被捕男子曾與男事主商討還款方案，惟雙方未能達成協議。涉事食肆最終於2025年5月下旬結束營業。

至2026年5月下旬，有人透過一個社交媒體平台的個人帳戶發布帖文，內容包括指稱男事主欠債未還，並呼籲網民尋找其下落等負面評論。男事主被披露的個人資料包括其英文姓名、曾就讀的多間學校名稱、車輛登記號碼、個人相片、前公司名稱及註冊地址，帖文更附有男事主及其家人的照片，以及其前公司註冊紀錄的截圖。

私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

一日後，同一帳戶於該社交媒體平台再度發帖，指涉案的中介女事主欠債未還，女事主被公開的資料包括其英文別名、電話號碼，以及其顧問公司的名稱。被捕男子目前已獲准保釋候查，私隱專員公署表示會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，切勿因金錢糾紛而將他人「起底」，指「起底」行為不僅無助解決問題，反而往往會使衝突升級。公署重申，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁五年，市民切勿以身試法。