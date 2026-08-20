公主郵輪香港辦事處擬結束營運：調整多地商業架構　確保符合需求

深受港人歡迎的公主郵輪，據了解其位於尖沙咀的香港辦事處將會結束營運。公主郵輪回覆《香港01》查詢時，未有正面回應是否結束香港辦事處，但指該公司已調整中國內地、香港及台灣，以及韓國市場的商業營運架構；日本、新加坡及澳洲市場的營運則維持不變。記者今日（20日）以顧客身份致電向公主郵輪的香港辦事處查詢，職員回應指該辦事處將會停運，但沒透露實際日期，若未來需要訂購公主郵輪航程，仍可以在網上或透過代理辦理。



公主郵輪（The Caribbean Princess）公司旗下「加勒比公主號」郵輪。（X@PrincessCruises）

有公主郵輪的會員向《香港01》表示，近日收到公主郵輪香港辦事處的電郵通知，指由於該公司調整香港地區的營運架構，香港辦事處將營運至8月28日，會員需於8月28日前兌換使用香港版本的Future Cruise Deposits（未來郵輪訂金），否則將自動退款。

《香港01》昨日（19日）曾到公主郵輪位於尖沙咀的香港辦事處了解，仍有職員在内工作，但職員表示辦事處不對外開放，着記者向市場營運部門查詢結束營運一事。記者今日以顧客身份致電向該辦事處，詢問為何需於8月28日前兌換未來郵輪訂金，職員回應指香港辦事處將結束營運，僅香港版本的Future Cruise Deposits需於限期前兌換，美金版則不受影響。惟職員無透露實際停運日期。

公主郵輪所屬的嘉年華集團回覆《香港01》則表示，公司正檢視整體營運，以確保營運策略與市場需求契合。基於該策略方向，公主郵輪已調整中國內地、香港及台灣，以及韓國市場的商業營運架構。公主郵輪又強調，日本、新加坡及澳洲市場的營運維持不變，將穩健推進相關發展策略，持續發展亞洲市場。

珊瑚公主號。（公主郵輪官網圖片）

翻查公主郵輪網站，由香港作為起始點的航線目前僅有一條，於2027年4月起航，現時已售罄。

翻查公主郵輪網站，由香港作為起始點的航線目前僅有一條，將駛往日本東京，途經台灣、日本宮古島及大阪等地，全程共10日，於2027年4月起航，現時已售罄。