私隱署：代理式AI具高度自主能力存風險　倡勿過度提供個人資料

愈來愈多人使用代理式人工智能（AI）作為虛擬助理，私隱專員公署今（25日）發布《代理式人工智能篇：保障個人資料私隱》指引，私隱專員鍾麗玲表示，代理式AI的風險較一般聊天機械人高，建議使用人遵循資料最少化原則，就其為特定目的而可存取的資料及系統，訂立清晰的分隔措施。



私隱專員公署今（25日）發布《代理式人工智能篇：保障個人資料私隱》指引，提到代理式AI的風險較一般聊天機械人高。（董素琛攝）

《指引》參考了全國網絡安全標準化技術委員會秘書處於2026年7月發布的《網絡安全標準實踐指南—智能體部署使用安全指引》，以及其他司法管轄區有關使用代理式AI所發布的指引。

《指引》闡述代理式AI隊對個人資料私隱帶來的風險，包括廣泛的存取期限，增加第三方未經授權查閱或複製個人資料的風險；資料用途的改變，部份代理式AI系統可能使用個人資料訓練大型語言模型，超出原先收集資料擬使用的目的。

私隱專員鍾麗玲。（董素琛攝）

代理式AI具高度自主能力 有案例自行替用戶刪走電郵系統

私隱專員鍾麗玲表示，代理式AI有別於傳統AI聊天機械人，具備高度自主運作能力，可替用戶執行多步驟任務。她舉例指，曾有代理式AI在10秒內刪除了用戶整個電郵系統，因應其使用風險高，用戶在使用時更要多加小心。

《指引》建議，使用人應遵循資料最少化的原則，就代理式AI為特定目的而可存取的資料及系統，訂立並實施清晰的分隔措施；確保其在未經同意下，不會將個人資料用於新目的，明確訂明在何等情況下須有人力監督。

不少私人機構人事部用AI檢閱履歷 勿收集過多資料

不少私人機構的人事部會使用AI檢閱求職者的履歷，鍾麗玲表示，《指引》適用於相關場景，提醒機構不可收集過多或不必要的個人資料，且必須在收集個人資料聲明中明確告知求職者正使用代理式處理其資料。