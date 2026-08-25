匡智會舍監涉姦女院友　事主同意無性接觸　但稱不清楚這字意思

匡智會男助理舍監涉五度強姦22歲智障女院友案（HCCC277/2025），今（25日）在高等法院續審，女事主接受辯方盤問。



辯方律師向女事主指出，事主曾表示喜歡如被告一樣聰明又好看的男生，又指她曾要求被告做她的男朋友，且多次要被告買戒指給她，又指事主曾稱想帶被告回家見其家人，事主均表示同意。律師繼向事主稱：被告與事主在房內並無任何性接觸，事主亦表示同意。



控方在覆問時，事主稱不知道性接觸的意思，並再確認被告曾插入其下體，又強調在錄影會面中提及的事件均是有真實發生。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦X，X案發時22歲，但智商只如一名9歲兒童。

被告宗培基在高等法院受審。(葉志明攝)

事主X在錄影會面指被告壞人咁

控方先繼續播放事主X的錄影會面，事主提及被告經常「癡得啲女仔好埋」、「個人衰衰地」、「覺得有啲奇怪」。她對被告的感覺不是太好，覺得他：「做壞人咁，捉你入房摸你咁，但又唔係老公男朋友。」她稱因此感到難受。

辯方指事主曾稱知甚麼是避孕套

辯方代表大律師許卓倫之後開始盤問事主，指2024年7月13日，被告下午四點回到宿舍後，曾與事主聊天，之後事主入了被告房，她打開被告的背包，並取出食物和避孕套。被告當時有阻止X，但事主稱：「我知係乜，避孕套嘛！」並撕開其中一個包裝。

指事主曾自稱有幾個男朋友

律師又指，事主X曾對被告說，她有幾個男朋友，但男友對她不好，故：「已經飛咗佢哋。」又指事主曾稱喜歡如被告一樣聰明又好看的男生，要求被告做她男朋友。被告當時答應她：「我身份如果畀人知，我會畀人拉㗎！將來我哋身份唔同，我就做你男朋友。」

指事主一再要求被告買戒子

律師續指，同月21日，事主要求被告買戒指，但被告拒絕。同日下午5時許，二人在被告房內聊天，事主提及家人及朋友的事，又稱有朋友養狗，要放狗咬被告，被告則稱：「我唔理你啦！」其後事主表示想帶被告回家。被告回應說：「如果話係你男朋友，你家姐一定搵警察拉我。」被告拒絕後，從櫃子取出零食給事主。她再度要求被告買戒指，被告稱待事主生日再處理。

被告曾請事主食棉花糖

律師續指，同月28日，事主要求被告與她一同回房，被告請事主吃棉花糖，又向她表示工作繁忙，惟事主想被告「留耐啲」。被告拒絕並把所有棉花糖送給事主。同年8月3日，事主再次要求被告買戒指，又稱要帶他回家，被告再次拒絕。事主翻被告的櫃及在他的床上進食。被告要求她要「乖啲」，事主再要求被告買戒指。

曾埋怨被告未有努力爭取加零用錢

同月9日，事主獨自留在女生宿舍，被告其後入房問她為何不睡覺。事主稱經痛及白天嗜睡，因此睡不著。被告便坐在她的床尾陪她聊天，其後感疲倦並入睡。律師續指事主曾埋怨被告沒有努力為她爭取加零用錢。

事主盤問下同意與被告無性接觸

對於上述情況，事主表示記得，又同意期間雙方沒有任何性接觸，但她不同意她在錄影會面中所提及的事件均從未發生。

事主覆問稱不清楚性接觸的意思

控方之後作出覆問，事主表示不清楚性接觸的意思，但確認被告曾插入其下體。她再次強調錄影會面中提及的事件均是真實發生，就與被告提及男朋友、養狗及買戒指等的事件，也有發生，但不記得實際日期。事主又稱，不會因擔心被姑娘責罵，或被告沒有為她爭取加零用錢等原因，不盡力作供或誣衊被告。